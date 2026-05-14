Удар по Києву: кількість загиблих зросла, серед жертв — дитина

У Дарницькому районі Києва, де ракетою було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, триває розбір завалів.

Станом на 13:14 уже відомо про п'ятьох загиблих, повідомили в поліції Києва.

З-під завалів зруйнованої багатоповерхівки деблокували тіла двох чоловіків віком 21 рік і 30 років та двох жінок. Їхні особи зараз з'ясовують.

Також рятувальники дістали тіло 12-річної дівчинки, написав мер столиці Віталій Кличко.

Раніше циркулювала інформація про те, що в лікарні помер ще один постраждалий, але вона не підтвердилася. Кількість поранених становить 39 осіб, серед них — немовля.

За інформацією глави МВС Ігоря Клименка, понад 10 людей зараз вважаються зниклими безвісти, їхні пошуки тривають.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв Росії "справедливу відповідь" за удари по мирних українських містах.

У ніч на 14 травня Україна пережила одну з наймасштабніших атак з початку війни, і основний удар ворога був націлений на Київ. ЗС РФ використовували три аеробалістичні ракети "Кинджал", 18 балістичних ракет "Іскандер-М" і С-400, а також 35 крилатих ракет Х-101. Також було запущено дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що РФ може завдати нового удару, оскільки під час попередніх атак не використала ракети морського базування "Кинджал" та "Іскандер-К".

Напередодні радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов також заявляв, що масована комбінована атака ЗС РФ по Україні, яка триває від ночі 13 травня, може затягнутися до обіду 14 травня. Зокрема, він попереджав про пуски ракет вночі, а потім нову хвилю безпілотників.