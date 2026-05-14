В будинок у Києві могла влучити російська ракета Х-101: кількість загиблих зросла, серед них діти

До 12 зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ по Києву, серед них двоє — діти.

Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі продовжуються. Загалом на місці працює 170 рятувальників та 51 одиниця техніки, повідомили в ДСНС. За попередніми даними, по будинку у Києві могла влучити російська ракета Х-101. Її виробили у другому кварталі цього року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський про атаку РФ на Київ

Глава держави наголосив, що цей факт доводить, що Росія завозить компоненти для виробництва ракет, ресурси та устаткування в обхід глобальних санкцій.

"І це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів — зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію: санкції мають бути більш болісні для Росії", — заявив він.

За його словами, рятувальники продовжують пошуки людей.

"Буквально знесені в житловому будинку поверхи з 1 по 9. Шукають людей під завалами", — зазначив президент України.

Удар по Києву: що відомо

Відомо, що у ніч на 14 травня Україна пережила одну з наймасштабніших атак з початку війни, і основний удар ворога був націлений на Київ. ЗС РФ використовували три аеробалістичні ракети "Кинджал", 18 балістичних ракет "Іскандер-М" і С-400, а також 35 крилатих ракет Х-101. Також було запущено дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори.

За інформацією глави МВС Ігоря Клименка, понад 10 людей зараз вважаються зниклими безвісти, їхні пошуки тривають.

З-під завалів зруйнованої багатоповерхівки деблокували тіла двох чоловіків віком 21 рік і 30 років та двох жінок. Їхні особи зараз з'ясовують. Також рятувальники дістали тіло 12-річної дівчинки, написав мер столиці Віталій Кличко.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв Росії "справедливу відповідь" за удари по мирних українських містах.

Станом на 13:14 у Дарницькому районі Києва, де ракетою було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, триває розбір завалів. Тоді стало відомо про п'ятьох загиблих, повідомили в поліції Києва.