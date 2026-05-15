Масований удар РФ по Києву 14 травня: кількість жертв зросла до 24, серед них є діти (відео)

Після масованої російської атаки на Київ кількість загиблих у Дарницькому районі продовжує зростати. Станом на ранок 15 травня відомо вже про 24 жертви, серед яких троє дітей.

У дописі Державній службі України з надзвичайних ситуацій на сторінці в Telegram йдеться, що пошуково-рятувальна операція триває без зупинки ще з ночі після ворожого обстрілу.

За інформацією надзвичайників, психологи ДСНС уже надали допомогу майже 400 людям, які пережили атаку або втратили рідних. Тим часом кінологи разом із рятувальниками продовжують обстежувати територію біля зруйнованого будинку. Наразі фахівці перевірили близько 2,8 тисячі квадратних метрів, а з місця трагедії вивезли понад 3 тисячі кубометрів уламків бетону, скла та металевих конструкцій.

Наслідки удару ЗС РФ по Києву 14 травня Фото: ДСНС

Загалом через нічний обстріл у столиці постраждали 47 людей, серед них — двоє дітей. Ще 30 мешканців рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів і евакуювати.

Водночас небезпека для міста зберігається й надалі. Уже вранці 15 травня в Києві знову пролунали вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО в Оболонському районі та закликав жителів залишатися в укриттях через загрозу нових атак.

Атака ЗС РФ по Києву 14 травня — що відомо про наслідки

Нагадаємо, що в ніч на 14 травня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ та Київську область. Найбільших руйнувань у столиці зазнав Дарницький район, де внаслідок удару частково обвалилися конструкції багатоповерхового житлового будинку. У різних районах міста фіксували пожежі, пошкодження житлових будівель та падіння уламків ворожих цілей.

Згодом Повітряних силах ЗСУ повідомили, що загалом Росія випустила по Україні понад 700 повітряних цілей. Серед них — три аеробалістичні ракети "Кинджал", 18 балістичних ракет "Іскандер-М" та систем С-400, а також 35 крилатих ракет Х-101. Крім того, були застосовані дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори, запущені з території Росії та тимчасово окупованого Криму.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що після так званого "перемир’я" Росія, ймовірно, накопичила значний запас засобів ураження, і це дозволило їй здійснити одну з найпотужніших повітряних атак від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, нічна атака 14 травня стала однією з наймасштабніших за весь час війни.

Крім того, у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що по житловому будинку в Києві, ймовірно, влучила російська ракета Х-101. Він зазначив, що ця ракета могла бути виготовлена у другому кварталі цього року.