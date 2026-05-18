Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла, поранено дітей (відео)

У ніч на 18 травня російська армія атакувала Дніпро дронами і ракетами, є влучання по житловому сектору.

Станом на 07:00 відомо про 18 постраждалих, серед яких — 10-річний хлопчик і дворічна дівчинка, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Обидві дитини — на амбулаторному лікуванні. Вісьмох дорослих госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Це чотири жінки та чотири чоловіки.

Як пише "Суспільне.Дніпро", місто перебувало під масованою ворожою атакою з 19:00 учорашнього дня. Повітряні сили України повідомляли про кілька хвиль "шахедів" і ракет на область і місто.

Унаслідок ударів зруйновано склад піротехнічної продукції, а також постраждав житловий фонд. На даху 24-поверхового будинку спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося загасити. Загалом пошкоджено щонайменше 10 будинків і школу.

Відео дня

Напередодні атака на Дніпропетровську область тривала майже цілий день. Між повітряними тривогами були лише невеликі перерви. Ворог, серед іншого, пошкодив релігійну установу.

Не менш неспокійною була ніч і в Одесі. За інформацією голови міської військової адміністрації Сергія Лисака, у Приморському та Київському районі суттєво пошкоджено кілька житлових будинків: у триповерхових будівлях зруйновано дахи, в іншому секторі постраждав одноповерховий будинок.

Відомо про двох поранених. Це 11-річний хлопчик і 59-річний чоловік.

Також пошкоджено будівлі міського ліцею та дитячого садка.

Під ранок ворог атакував об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, військовий аналітик Олександр Копитько назвав атаку ЗС РФ по Україні 14 травня спробою помститися за Чорноморський флот. Унаслідок удару в Києві обвалився під'їзд багатоповерхівки, забравши життя 24 осіб.

Також повідомлялося, що в ніч на 17 травня російські війська завдали удару "Шахедами" по Харкову, Запоріжжю та Дніпру, унаслідок чого в усіх містах зафіксовано руйнування.