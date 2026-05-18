РФ ударила ракетами по Днепру и атаковала Одессу: разрушены жилые дома, есть пострадавшие

В ночь на 18 мая российские войска нанесли несколько ударов по Днепру и Одессе. в результате чего повреждены жилые дома и есть пострадавшие.

В Одессе разрушениям подверглось также здание детского сада, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Кроме жилых домов, повреждения получили здания лицея и детского сада", — написал Лысак.

Он уточнил, что на местах попаданий вражеских дронов уже разворачиваются оперативные штабы для помощи одесситам.

На момент публикации материала было известно о двух пострадавших в Одессе.

"Это 11-летний парень и 59-летний мужчина. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметил Лысак.

Обстрел и ракетный удар по Днепру

В то же время в Днепре из-за атаки россиян стал пожар на крыше многоэтажки и на складе пиротехники.

"В Днепровском районе россияне попали по складу, где хранилась пиротехническая продукция. Там произошел пожар", — пояснил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Взрывы пиротехники в Днепре Фото: соцмережі

Около трех часов ночи оккупанты ударили по Днепру ракетами, в результате чего, по предварительным данным, было зафиксировано попадание в жилой дом и вспыхнуло несколько пожаров.

"В одном из домов заблокированы люди. Экстренные службы уже помогают", — подчеркнул Ганжа.

Впоследствии он добавил, что из-за вражеской атаки на Днепр три человека получили ранения.

"Один мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщина 50 лет и мужчина 52 лет на амбулаторном лечении", — пояснил Ганжа.

На момент публикации материала полетная тревога в Днепре и Одессе продолжалась.

Напомним, в ночь на 17 мая РФ дронами атаковала Харьков, Днепр и Запорожье.

В ночь на 16 мая ВС РФ несколько раз наносили удары "Шахедами" по Харькову.