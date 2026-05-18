РФ вдарила ракетами по Дніпру та атакувала Одесу: зруйновані житлові будинки, є постраждалі

У ніч на 18 травня російські війська завдали кількох ударів по Дніпру та Одесі. внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та є постраждалі.

В Одесі руйнувань зазнала також будівля дитячого садочка, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка", — написав Лисак.

Він уточнив, що на місцях влучань ворожих дронів уже розгортаються оперативні штаби для допомоги одеситам.

На момент публікації матеріалу було відомо про двох постраждалих в Одесі.

"Це 11-річний хлопець та 59-річний чоловік. Їм надається уся необхідна медична допомога", — зазначив Лисак.

Обстріл та ракетний удар по Дніпру

Водночас у Дніпрі через атаку росіян стала пожежа на даху багатоповерхівки та на складі піротехніки.

Відео дня

"У Дніпровському районі росіяни поцілили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Там сталася пожежа", — пояснив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи піротехніки в Дніпрі Фото: соцмережі

Близкої третьої ночі окупанти вдарили по Дніпру ракетами, внаслідок чого, за попередніми даними, було зафіксоване влучання у житловий будинок та спалахнуло кілька пожеж.

"В одному з будинків заблоковані люди. Екстрені служби уже допомагають", — наголосив Ганжа.

Згодом він додав, що через ворожу атаку на Дніпро троє людей дістали поранень.

"Один чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Жінка 50 років та чоловік 52 років на амбулаторному лікуванні", — пояснив Ганжа.

На момент публікації матеріалу повітярна тривога у Дніпрі та Одесі тривала.

Нагадаємо, у ніч на 17 травня РФ дронами атакувала Харків, Дніпро та Запоріжжя.

У ніч на 16 травня ЗС РФ кілька разів завдавали ударів "Шахедами" по Харкову.