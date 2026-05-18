РФ вдарила ракетами по Дніпру та атакувала Одесу: зруйновані житлові будинки, є постраждалі
У ніч на 18 травня російські війська завдали кількох ударів по Дніпру та Одесі. внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та є постраждалі.
В Одесі руйнувань зазнала також будівля дитячого садочка, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
"Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка", — написав Лисак.
Він уточнив, що на місцях влучань ворожих дронів уже розгортаються оперативні штаби для допомоги одеситам.
На момент публікації матеріалу було відомо про двох постраждалих в Одесі.
"Це 11-річний хлопець та 59-річний чоловік. Їм надається уся необхідна медична допомога", — зазначив Лисак.
Обстріл та ракетний удар по Дніпру
Водночас у Дніпрі через атаку росіян стала пожежа на даху багатоповерхівки та на складі піротехніки.
"У Дніпровському районі росіяни поцілили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Там сталася пожежа", — пояснив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Близкої третьої ночі окупанти вдарили по Дніпру ракетами, внаслідок чого, за попередніми даними, було зафіксоване влучання у житловий будинок та спалахнуло кілька пожеж.
"В одному з будинків заблоковані люди. Екстрені служби уже допомагають", — наголосив Ганжа.
Згодом він додав, що через ворожу атаку на Дніпро троє людей дістали поранень.
"Один чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Жінка 50 років та чоловік 52 років на амбулаторному лікуванні", — пояснив Ганжа.
На момент публікації матеріалу повітярна тривога у Дніпрі та Одесі тривала.
Нагадаємо, у ніч на 17 травня РФ дронами атакувала Харків, Дніпро та Запоріжжя.
У ніч на 16 травня ЗС РФ кілька разів завдавали ударів "Шахедами" по Харкову.