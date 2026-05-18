"Неможливо оцінити масштаби руйнувань": Росія обстріляла дронами критичні об'єкти "Нафтогазу"

Російська Федерація цієї ночі дронами атакувала об'єкти критичної інфраструктури НАК "Нафтогаз України" в Дніпропетровській області.

Зокрема, внаслідок атаки постраждали двоє працівниць заправки мережі "Укрнафта", а саму АЗС було знищено. Про це повідомляє офіційний сайт групи "Нафтогаз".

"Цієї ночі одразу кілька дронів вдарили по об’єктах критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" на Дніпропетровщині. Через триваючі обстріли наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні йдеться, що постраждалим працівницям надають медичну допомогу.

Також у компанії повідомили, що об'єкти, які потрапили під атаку РФ, виключно "цивільна інфраструктура і не мають жодного відношення до військових цілей".

"На місцях працюють усі відповідні служби. Триває уточнення наслідків атак", — повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Атака РФ на Україну: що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 18 травня російські війська завдали кількох ударів по Дніпру та Одесі. внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та є постраждалі.

В Одесі руйнувань зазнала також будівля дитячого садочка, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Водночас у Дніпрі через атаку росіян стала пожежа на даху багатоповерхівки та на складі піротехніки. Близкої третьої ночі окупанти вдарили по Дніпру ракетами, внаслідок чого, за попередніми даними, було зафіксоване влучання у житловий будинок та спалахнуло кілька пожеж.

Пізніше стало відомо, що станом на 07:00 відомо про 18 постраждалих внаслідок удару по Дніпру, серед яких — 10-річний хлопчик і дворічна дівчинка, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Обидві дитини — на амбулаторному лікуванні. Вісьмох дорослих госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Це чотири жінки та чотири чоловіки.