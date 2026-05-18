Росіяни вдарили трьома балістичними ракетами по активах "Нафтогазу": є пошкодження та руйнування

Пізно ввечері 18 травня російські війська трьома балістичними ракетами вдарили по активах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області.

Таким чином росіяни другу добу поспілоь атакують об'єкти "Нафтогазу" в Україні, йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

"Щойно росіяни атакували балістикою активи Групи "Нафтогаз" на Дніпропетровщині. Чергова масована російська атака на об’єкти інфраструктури Групи "Нафтогаз", — йдеться у повідомленні.

В пресслужбі уточнили, що росіяни активно застосовують для ударів балістичне озброєння.

"Протягом вчорашнього дня та цієї ночі майже безперервно тривали атаки дронами. Також щойно російські війська завдали удару трьома балістичними ракетами по активах Групи на Дніпропетровщині", — зазначили в компанії.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький підкреслив, що внаслідок атаки є пошкодження та руйнування.

"Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше — станом на цю хвилину персонал атакованих об’єктів не постраждав", — пояснив Корецький.

Наразі на місцях влучань працюють усі відповідні служби. Триває моніторинг безпекової ситуації та уточнення наслідків атак.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня РФ атакувала об'єкти критичної інфраструктури НАК "Нафтогаз України" в Дніпропетровській області.

Цієї ж ночі російські війська завдали кількох ударів по Дніпру та Одесі.