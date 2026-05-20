"Четверту добу поспіль": росіяни знову вдарили ракетами по об'єктах "Нафтогазу"
Пізно ввечері 19 травня російькі війська атакували ракетами інфраструктурні об'єкти "Нафтогазу" у Чернігівській області.
Удари по активах Групи "Нафтогаз" тривають вже четверту добу поспіль, повідомили у пресслужбі компанії.
"Ввечері росіяни завдали ракетного удару по нафтогазовій інфраструктурі Нафтогазу на Чернігівщині", — йдеться у повідомленні.
В компанії уточнили, що до цього атака дронами тривала упродовж всього дня, а під ударами були одразу кілька обʼєктів.
"Прицільні обстріли по активах Групи тривають уже четверту добу поспіль. Внаслідок влучань є руйнування обладнання", — зазначили в "Нафтогазі".
Там також зазначили, що персонал виробничих обʼєктів не постраждав.
"Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці компанії розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи", — наголосили в пресслужбі.
Нагадаємо, пізно ввечері 18 травня ЗС РФ трьома балістичними ракетами вдарили по активах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області.
У ніч на 18 травня РФ атакувала об'єкти критичної інфраструктури НАК "Нафтогаз України" в Дніпропетровській області.