"Четверту добу поспіль": росіяни знову вдарили ракетами по об'єктах "Нафтогазу"

Пізно ввечері 19 травня російькі війська атакували ракетами інфраструктурні об'єкти "Нафтогазу" у Чернігівській області.

Удари по активах Групи "Нафтогаз" тривають вже четверту добу поспіль, повідомили у пресслужбі компанії.

"Ввечері росіяни завдали ракетного удару по нафтогазовій інфраструктурі Нафтогазу на Чернігівщині", — йдеться у повідомленні.

В компанії уточнили, що до цього атака дронами тривала упродовж всього дня, а під ударами були одразу кілька обʼєктів.

"Прицільні обстріли по активах Групи тривають уже четверту добу поспіль. Внаслідок влучань є руйнування обладнання", — зазначили в "Нафтогазі".

Там також зазначили, що персонал виробничих обʼєктів не постраждав.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці компанії розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи", — наголосили в пресслужбі.

Відео дня

Нагадаємо, пізно ввечері 18 травня ЗС РФ трьома балістичними ракетами вдарили по активах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області.

У ніч на 18 травня РФ атакувала об'єкти критичної інфраструктури НАК "Нафтогаз України" в Дніпропетровській області.