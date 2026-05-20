В Одессе "ювелирно" обезвредили "Шахед", который застрял в стене на 15 этаже: БЧ на 50 кг (видео)

В Одессе взрывотехник вручную разрядил российский дрон-камикадзе "Шахед", который влетел в стену 24-этажки на уровне 15 этажа, рассказали в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Специалиста подняли на кране-подъемнике на высоту около 50 метров: на видео видно, как он разбирает беспилотник и распутывает провода. Как провели "ювелирную" спецоперацию по обезвреживанию 50-килограммовой боевой части "Шахеда"?

В многоэтажку врезался дрон-камикадзе ВС РФ с фугасно-зажигательной боевой частью, которая является особо опасной, рассказала пресс-служба ведомства. Дом оказался под угрозой, и поэтому вызвали взрывотехников и также специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ГСЧС. На кадрах с места событий — коленчатый подъемник, который поднял спасателя до 15 этажа. Взрывотехник сначала разобрал корпус "Шахеда", который полностью пробил стену и хвост едва выглядывал снаружи. Из защитного снаряжения на нем был бронежилет и перчатки. Появился доступ к проводам, и после определенных манипуляций дрон обезвредили.

В ГСЧС назвали работу на высоте 15 метров "ювелирной и сверхсложной". Отмечается, что спасатель разрядил "Шахед" и спустил на землю боевую часть. После этого специалисты РХБЗ проверили, не содержат ли обломки опасных веществ и не излучают ли радиацию. Далее их загрузили в спецмашину: следующий этап — контролируемый подрыв на полигоне.

Обстрел Украины — взрывотехник и "Шахед" РФ в Одессе, 20 мая Фото: ГСЧС

На серии фото, опубликовал ГСЧС, — подъемник с 50-метровой лестницей, которая подняла взрывотехника на высоту 15 этажа. Следующие кадры — двое спасателей, которые тянут обломки в спецмашину.

Обстрел Украины — кран и взрывотехник, Одесса, 20 мая Фото: ГСЧС

Обстрел Украины — спасатели и "Шахед" РФ, Одесса, 20 мая Фото: ГСЧС

Обстрел Украины — что произошло 20 мая

Воздушные силы ВСУ 20 мая информировали о налете дронов РФ, который начался в ночь на 19 мая и продолжился до 17 ч следующих суток. Командование сообщило, что во время ночной атаки россияне запустили 154 БпЛА различных типов, а сбить удалось 131. Днем было 84 беспилотника, а средства ПВО обезвредили 75. В ГСЧС не уточнили, во время какого периода атаки РФ дрон врезался в фасад 24-этажки.

Отметим, Фокус писал об обстреле Одессы, а также Днепра и Конотопа, который состоялся в ночь на 20 мая. Первая информация о взрывах в Одессе появилась около 3 часов. Согласно данным военной администрации, РФ запустила по югу стаю дронов-камикадзе: получили повреждения несколько жилых домов и автомобили. Тем временем стало известно о последствиях российской атаки на Днепр. Глава ОВА Александр Ганджа заявил, что полностью сгорел продуктовый склад.

Утром 20 мая СБУ сообщило, что в обломках "Шахеда", который в апреле упал в Черниговской области, обнаружили обедненный уран. Выяснилось, что россияне запустили дрон с ракетой Р-60 с боевой частью с изотопами Уран-235 и Уран-238. Фокус собрал мнения экспертов относительно нового оружия, которое начали использовать ВС РФ. Радиобиолог Елена Паренюк объяснила, что речь идет о старых советских ракетах, в которых действительно использовались радиоактивные компоненты. По ее словам, впервые такие случаи зафиксировали еще в конце 2025 года.

Напоминаем, в Министерстве культуры Украины заявили, что во время ночного удара РФ дрон попал в Конотопский городской краеведческий музей имени А.Н. Лазаревского.