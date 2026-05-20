"Шахемы" с ураном: грозит ли Украине новое радиоактивное загрязнение

На обломках российского "Шахеда" после атаки на Черниговщине обнаружили повышенный уровень радиации и элементы из обедненного урана. Фокус выяснил, может ли Россия превратить атаки дронов в источник опасного загрязнения, насколько рискованными являются такие обломки для людей и почему Кремль достает со складов ракеты еще времен холодной войны.

После атаки российского дрона на Черниговщине СБУ обнаружила опасную находку — обломки ракеты с обедненным ураном. Речь идет о модифицированном беспилотнике "Герань-2", на который оккупанты установили ракету класса "воздух-воздух" Р-60. Во время радиационной разведки специалисты зафиксировали повышенный уровень гамма-излучения, существенно превышающий естественный фон.

Как сообщили в СБУ, обломки ракеты нашли вблизи поселка Камка после атаки РФ в ночь на 7 апреля. Исследования показали, что боевая часть содержала элементы из обедненного урана — в частности изотопы Уран-235 и Уран-238. Уровень излучения возле обломков достигал 12 мкЗв/ч, что может представлять угрозу для здоровья человека.

По данным спецслужбы, Россия использует такие ракеты для поражения украинской авиации, которая перехватывает ударные дроны во время массированных атак. После обнаружения опасных фрагментов сотрудники СБУ, ГСЧС и Сил обороны перевели боевую часть в безопасное состояние и транспортировали ее к месту хранения радиоактивных отходов.

В СБУ также отметили, что наибольшую опасность представляет радиоактивная пыль, которая может образовываться после повреждения или воспламенения таких боеприпасов. Попадание частиц в организм через дыхание или контакт с кожей способно нанести вред здоровью и окружающей среде. Граждан призвали не приближаться к обломкам дронов или ракет и сразу сообщать о них экстренные службы.

По факту использования опасных материалов следователи СБУ открыли уголовное производство по статье о военных преступлениях.

Локальное загрязнение, а не катастрофа: что известно об уране в обломках РФ

Радиобиолог Елена Паренюк объясняет: речь идет не о "радиоактивном дроне", а о старой советской ракете Р-60М, которую россияне просто прикрепили к "Шахеду". Именно в боевой части таких ракет, по данным открытых источников, использовались элементы из обедненного урана.

По словам эксперта, ракеты Р-60М и Р-60МК еще с советских времен имели стержни или сердечники из обедненного урана. В некоторых описаниях даже указывается примерная масса таких элементов — около 1,6 кг. При этом на самой боевой части был специальный знак "радиация".

Как отмечает Паренюк, впервые такие ракеты на российских "Шахедах" украинские военные обнаружили еще в конце прошлого года. По ее мнению, это может свидетельствовать о том, что РФ начала активно использовать старые советские запасы.

"С оптимистической стороны — можно сказать, что россияне уже буквально выгребают старые склады, потому что в ход идет такое "старье". С пессимистической — ну, уран есть уран", — говорит Фокусу эксперт.

В то же время она призывает не паниковать из-за самого факта обнаружения обедненного урана. По словам радиобиолога, главная опасность — это контакт с обломками и возможное образование радиоактивной пыли после повреждения боевой части.

"Естественный радиационный фон составляет примерно 0,1-0,3 мкЗв, а возле обломков зафиксировали до 12 мкЗв. То есть уровень действительно выше нормального фона в десятки раз. Но это не означает автоматически катастрофу", — объясняет она.

Паренюк советует украинцам ни в коем случае не приближаться к местам падения дронов или ракет, не касаться обломков голыми руками и сразу вызвать ГСЧС.

"Это — локальное загрязнение. Если не контактировать с обломками, не вдыхать пыль и тем более не тянуть это домой, то все должно быть нормально", — отмечает эксперт.

Она также обращает внимание, что на опубликованных фото боевая часть ракеты выглядит не полностью разрушенной, а значит риски распространения загрязнения могут быть минимальными.

По мнению радиобиолога, даже если Россия продолжит использовать такие ракеты, это вряд ли приведет к масштабному повышению радиационного фона в Украине.

"Я не думаю, что в России настолько много таких боеприпасов, чтобы они могли существенно повлиять на общий радиационный фон страны", — резюмирует она.

От холодной войны до "Шахедов": почему Россия до сих пор использует старые ракеты с обедненным ураном

Ракеты Р-60, которые сегодня Россия устанавливает на ударные дроны, разрабатывались еще в 1970-х годах для советских истребителей МиГ и Су. Во время холодной войны они считались одними из основных ракет ближнего воздушного боя в арсенале СССР и массово производились для армии и экспорта союзникам Москвы.

Именно в тот период в военной промышленности разных стран активно начали использовать и обедненный уран. Это не была "секретная технология" только СССР или России — элементы из обедненного урана применяли также США, Великобритания и другие государства. Причина довольно прагматичная: после обогащения урана для атомной энергетики и ядерной промышленности оставались огромные объемы так называемого обедненного урана — материала с более низкой радиоактивностью, но очень высокой плотностью.

Как объясняет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), обедненный уран является побочным продуктом процесса обогащения урана. Из-за своих физических свойств он хорошо подходит для военных целей — прежде всего для бронебойных боеприпасов и элементов боевых частей ракет.

Фактически для армий это стало способом одновременно "утилизировать" отходы ядерной отрасли и получить дешевый материал для вооружения. Именно поэтому в 1970-1980-х годах элементы из обедненного урана начали появляться в снарядах, авиационных боеприпасах и некоторых типах ракет, в том числе и советских.

После распада СССР такие ракеты десятилетиями лежали на складах, а теперь Россия все активнее возвращает их в войну против Украины.

По мнению военных аналитиков, такая практика может свидетельствовать не только о желании усилить дроны, но и о попытке РФ максимально использовать советские запасы вооружения на фоне высоких темпов расхода современных ракет.

Напомним, ранее в обломках российских "Шахедов" начали находить капсулы с отравляющим веществом CS. Это химическое соединение используют в слезоточивых средствах и боеприпасах, а его применение в качестве метода ведения войны запрещено международными конвенциями. При высоких концентрациях CS может вызывать ожоги, проблемы с дыханием и представлять угрозу для жизни.

Также в 2022 году во время боев вблизи Херсона российские военные применяли отравляющее вещество хлорпикрин. Украинские военные заявляли, что оккупанты сбрасывали с дронов газовые гранаты К-51 с токсичным веществом.