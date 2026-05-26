Не только Одесса: какие украинские города и области уже сейчас готовят к круговой обороне

Не только Одессу, но и ряд других украинских городов и областей, уже готовят к круговой обороне. На местах продолжаются работы не только по усовершенствованию оборонительных рубежей и инженерных заграждений, но и проходит подготовка соответствующих подразделений.

В частности, на Киевщине, Днепропетровщине и Запорожье уже также готовятся к таким работам. Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, пишет "Телеграф".

Военный рассказал, что подготовка к круговой обороне — ключевой момент в защите городов.

"В Запорожской и Днепропетровской областях 99% населенных пунктов со статусом "Город" готовятся к круговой обороне, даже такое небольшое, как Вольнянск, Камышеваха или Орехов, чтобы отражать вражеские атаки", — рассказал военный.

Также Волошин отметил, что такая работа ведется постоянно, а не только сейчас, когда о ней активно начали говорить. Ведь строительство фортификаций и подготовка к нападению врага требуют постоянной работы, совершенствования и подготовки.

Відео дня

Напомним, что в Одессе начали строить защитные сооружения вокруг города, готовя круговую оборону. Об этом рассказали в региональном управлении территориальной обороны. На видео показали прокладку армированной колючей ленты "егоза", которой опутывают поля и даже морское и речное дно.

Местные власти начали обустраивать оборонительные сооружения не потому, что ВС РФ могут прорваться в город, а чтобы этого никогда не произошло, говорится на видео.

Строительство фортификаций в Украине

Также в в Оперативном командовании "Запад" показали, как выглядит граница с Беларусью. У границ с РБ возведены километры полевых фортификаций, сотни капониров для военной техники и огневых точек.

Кроме того, украинские военные сообщили об усовершенствовании фортификаций, расширении возможностей медучреждений и поддержке логистики в районе Приднестровья.