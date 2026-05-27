Удар ЗС РФ по Одеському району: кількість постраждалих зросла, серед потерпілих діти

Російські ударні безпілотники атакували Одеський район вдень, 27 травня. Кількість постраждалих збільшилася.

Станом на 15:00 було відомо про вісьмох поранених, серед яких — 12-річна дитина. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, постраждалі отримують усю необхідну допомогу.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Через годину в Одеській обласній прокуратурі уточнили, що кількість постраждалих знову зросла, тепер до 11. Серед них уже двоє дітей: 11-річний і 12-річний хлопчики. Також постраждали шестеро чоловіків віком від 20 до 70 років і троє жінок від 52 до 75 років.

Вісьмох постраждалих госпіталізували. Троє з них у важкому стані, ще четверо — у стані середньої тяжкості.

Що відомо про атаку

За інформацією Кіпера, ворог цілеспрямовано атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру регіону.

Унаслідок влучання дронів пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти", продовольчий магазин. Загорілося кілька приватних автомобілів.

У ДСНС регіону показали кадри наслідків обстрілу й уточнили, що під атакою опинилися зоомагазин, де загинув собака, магазин з алкогольними напоями та цивільний транспорт. Після удару на площі 1700 квадратних метрів спалахнула пожежа.

Над ліквідацією наслідків працювали 50 рятувальників і 12 одиниць техніки.

Тим часом у мережі публікують кадри з покинутими автомобілями в Паланці, транзитній ділянці траси Одеса-Рені. Найімовірніше, власники кинули транспорт і втекли до Молдови.

