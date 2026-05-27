Удар ВС РФ по Одесскому району: количество пострадавших возросло, среди потерпевших дети

Российские ударные беспилотники атаковали Одесский район днем, 27мая. Количество пострадавших увеличилось.

По состоянию на 15:00 было известно о восьми раненых, среди которых — 12-летний ребенок. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Фото: Одесская областная прокуратура

Час спустя в Одесской областной прокуратуре уточнили, что количество пострадавших снова выросло, теперь до 11. Среди них уже двое детей: 11-летний и 12-летний мальчики. Также пострадали шесть мужчин в возрасте от 20 до 70 лет и трое женщин от 52 до 75 лет.

Восемь пострадавших госпитализировали. Трое из них в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести.

Что известно об атаке

По информации Кипера, враг целенаправленно атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру региона.

В результате попадания дронов повреждены жилые дома, отделение "Новой почты", продовольственный магазин. Загорелось несколько частных автомобилей.

В ГСЧС региона показали кадры последствий обстрела и уточнили, что под атакой оказались зоомагазин, где погибла собака, магазин с алкогольными напитками и гражданский транспорт. После удара на площади 1700 квадратных метров вспыхнул пожар.

Над ликвидацией последствий работали 50 спасателей и 12 единиц техники.

Тем временем в сети публикуют кадры с брошенными автомобилями в Паланке, транзитном участке трассы Одесса-Рени. Вероятнее всего, владельцы бросили транспорт и сбежали в Молдову.

