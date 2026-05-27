ВС РФ атаковали Одессу и Днепр: столбы дыма, горящая машина, раненые (видео)

Днем 27 мая Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одессу и Днепр, сообщили мониторинговые каналы. Местные жители слышали взрывы во время воздушной тревоги. Появились кадры из Одессы после удара РФ: произошло попадание посреди людной улицы. Какие последствия российской атаки и какое оружие применили россияне.

Российский дрон ударил по улице в Одессе, загорелся магазин и машины, которые стояли неподалеку, сообщили в канале "Одесса Инфо". Среди прочего, сообщили о возможной атаке ВС РФ на терминал "Новой почты". Тем временем в Днепре слышали громкий взрыв из-за, вероятно, работы средств ПВО. Фокус собрал информацию о российском ударе днем 27 мая.

Обстрел Украины — что произошло в Одессе и Днепре

Взрывы в Одессе. Воздушные силы ВСУ около 12 часов 27 мая предупредили о российском дроне, который приближался к Одессе и направлялся в сторону Черноморска. Между тем на полчаса в сети опубликовали видео с кадрами попадания: видим горящий автомобиль и раненого мужчину, которому оказывают помощь. Кроме того, есть фото со столбом дыма над городом. В канале написали, что получили ранения четыре человека, на месте работают спасатели, которые пытаются потушить огонь.

Обстрел Украины — последствия прилета в Одессе, 27 мая

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что ВС РФ атаковали гражданскую инфраструктуру региона. Согласно данным местных властей, россияне повредили жилые дома, отделение "Новой почты", магазин, автомобили. Чиновник подтвердил, что есть четверо раненых и что на месте попадания работают соответствующие службы.

Обстрел Украины — дым над Одессой, 27 мая

Взрывы в Днепре. В 12:58 Воздушные силы предупредили о возможном ударе по Днепру. Согласно данным командования, в направлении города направлялась скоростная цель. Не уточнялось, какое оружие применили ВС РФ, но через полчаса, в 12:23, появилась информация о взлете российских самолетов МиГ-31, носителей аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а затем — об угрозе баллистики с юга. Тем временем медиа "Суспільне Дніпро" сообщили о звуке взрыва, который слышали около 12:58. В настоящее время нет другой информации о событиях в Днепре или фото с места событий.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа написал в Telegram, что действительно состоялся воздушный удар РФ по Днепровскому району: не уточнил, какое именно средство поражения использовали россияне.

"Предварительно, обошлось без пострадавших", — заявил он.

Отметим, 24 мая состоялся массированный удар РФ по Украине, во время которого россияне применили почти 700 средств поражения, и при этом большинство летели на Киев и Киевскую область. В Белой Церкви произошел прилет БРСД "Орешник", которая попала по гаражному кооперативу, а после того стало известно о еще одной такой же ракете, которая упала под Донецком.

