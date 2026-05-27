Россия копит баллистику: когда РФ повторит удар по Киеву, — военный назвал сроки

Атака ВС РФ по Киеву в ночь на 24 мая стала одной из самых масштабных по силе и разрушениям за все годы полномасштабной войны. Россия угрожает продолжением "системных ударов".

После обстрела украинской столицы россияне копят средства для нового удара, считает генерал-лейтенант Игорь Романенко. Своим мнением он поделился в эфире "Ранок.LIVE".

Он констатирует, что во время последнего массированного удара украинская ПВО сбила только 30% баллистических ракет, причиной чего является дефицит антибаллистического вооружения.

Противник это видит и знает, а потому увеличивает долю баллистики при обстрелах. Количество дронов тоже растет. РФ стремиться довести эту цифру до 1000 дронов за обстрел, однако эффективность их уничтожения украинской ПВО превышает 90%.

"То есть они будут наращивать ракетное вооружение. Тогда возникает вопрос: когда они способны повторить такой удар, как последний (24 мая)? По данным разведок, нашей и наших союзников, это может быть где-то через неделю после такого рода ударов", — отметил Романенко.

Он также не исключает, что ракета "Орешник" тоже будет использоваться чаще.

"Использовали четыре "Орешника", в последнем случае два. Между первым и вторым прошел год. Между третьим и четвертым — прошло полгода", — констатирует гость эфира.

Со ссылкой на данные разведок, он говорит, что у россиян на данный момент может быть до 10 "Орешников".

В свою очередь военный и политический эксперт Николай Белесков считает, что угрозы российских чиновников по усилению темпов и объемов ударов по Киеву не имеют под собой материального обоснования.

Удар по Киеву — детали

24 мая ВС РФ ударили по Киеву. Согласно данным Воздушных сил, ВС РФ применили почти сотню различных средств поражения: около 650 дронов и 50 ракет. Большинство дронов и ракет летели по столице: загорелся Лукьяновский рынок и ТЦК "Квартал", обвалилась часть пятиэтажки, начались пожары в разных частях города.

Местные власти сообщили, что повреждения от попаданий, последствий взрывов и падения обломков зафиксировали во всех районах Киева. Президент Зеленский сообщил о повреждении около 300 сооружений различного назначения.

В итоге пострадали 91 человек, три жителя столицы погибли.

Тем временем Лавров пригрозил новыми ударами по Киеву, а глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Кремль может применить оружие, которое "сотрет без следа" все живое.

26 мая появилась реакция Китая на угрозы РФ относительно ковровых бомбардировок Киева. В китайском МИД заявили, что лучше такого не делать.