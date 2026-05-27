Росія накопичує балістику: коли РФ повторить удар по Києву, — військовий назвав терміни

Атака ЗС РФ по Києву в ніч на 24 травня стала однією з наймасштабніших за силою і руйнуваннями за всі роки повномасштабної війни. Росія погрожує продовженням "системних ударів".

Після обстрілу української столиці росіяни накопичують засоби для нового удару, вважає генерал-лейтенант Ігор Романенко. Своєю думкою він поділився в ефірі "Ранок.LIVE".

Він констатує, що під час останнього масованого удару українська ППО збила лише 30% балістичних ракет, причиною чого є дефіцит антибалістичного озброєння. Противник це бачить і знає, а тому збільшує частку балістики під час обстрілів. Кількість дронів теж зростає. РФ прагне довести цю цифру до 1000 дронів за обстріл, однак ефективність їх знищення українською ППО перевищує 90%.

"Тобто вони будуть нарощувати ракетне озброєння. Тоді виникає питання: коли вони здатні повторити такий удар, як останній (24 травня)? За даними розвідок, нашої і наших союзників, це може бути десь через тиждень після такого роду ударів", — зазначив Романенко.

Він також не виключає, що ракета "Орешник" теж використовуватиметься частіше.

"Використали чотири "Орешника", в останньому випадку два. Між першим і другим минув рік. Між третім і четвертим — минуло півроку", — констатує гість ефіру.

З посиланням на дані розвідок, він каже, що у росіян наразі може бути до 10 "Орешников".

Зі свого боку військовий і політичний експерт Микола Бєлєсков вважає, що погрози російських чиновників щодо посилення темпів і обсягів ударів по Києву не мають під собою матеріального обґрунтування.

Удар по Києву — деталі

24 травня ЗС РФ вдарили по Києву. Згідно з даними Повітряних сил, ЗС РФ застосували майже сотню різних засобів ураження: близько 650 дронів і 50 ракет. Більшість дронів і ракет летіли по столиці: загорівся Лук'янівський ринок і ТЦК "Квартал", обвалилася частина п'ятиповерхівки, почалися пожежі в різних частинах міста.

Місцева влада повідомила, що пошкодження від влучень, наслідків вибухів і падіння уламків зафіксували в усіх районах Києва. Президент Зеленський повідомив про пошкодження близько 300 споруд різного призначення.

У підсумку постраждала 91 людина, троє жителів столиці загинули.

Тим часом Лавров пригрозив новими ударами по Києву, а глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що Кремль може застосувати зброю, яка "зітре без сліду" все живе.

26 травня з'явилася реакція Китаю на погрози РФ щодо килимових бомбардувань Києва. У китайському МЗС заявили, що краще такого не робити.