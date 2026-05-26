В Госдуме пригрозили "не оставить следа ни от кого", но без ударов по Раде и ОП: какие цели РФ

Глава Государственной думы Российской Федерации заявил, что Кремль может применить оружие, которое "сотрет без следа" все живое. В то же время другой политик, депутат Андрей Картаполов, заверил, что российские войска во время следующего удара по Киеву обойдут две важные цели. Какие объекты интересуют армию РФ и чем пригрозил Володин?

Володин выступил на планарном заседании Госдумы РФ, во время которого озвучил серию угроз против Украины, написали на портале российского парламента. Среди прочего, политик призвал наказать украинцев за нападение на Старобельск и также пригрозил даже миллиардеру Илону Маску, который предоставил украинцам доступ к Starlink. Фокус собрал заявления российских топ-чиновников о новых угрозах.

Володин в комментарии росСМИ сказал, что РФ "могут довести" до использования такого оружия, которое "не оставляет следа ни от кого". Других деталей глава Госдумы РФ не озвучил.

Картаполов, в свою очередь, уточнил, что ВС РФ будут атаковать "центры принятия решений". По его словам, речь идет о центрах принятия военных решений об ударах по целям на российской территории. Политик сравнил Госдуму РФ и Верховную раду Украины, которые "не контролируют войска и не определяют направления ударов". Аналогичная роль у украинского президента: по мнению россиянина, Зеленский "сидит в бункере", вместе с ним пара охранников и пара уборщиц. Учитывая это, российская армия не будет тратить драгоценные боеприпасы, сказал он.

Российский топ-чиновник в целом уточнил, какие же именно объекты станут целями ВС РФ. С его слов, это защищенные пункты управления ВСУ, которые расположены не в Киеве. Также он ответил на вопрос журналиста, не пора ли уже бить по мостам через Днепр. Картаполов сказал, что мосты действительно прочные, но их можно повредить 200-500 кг бомбами. С другой стороны, после ударов таких бомб или ракет соответствующей мощности сооружения быстро восстановят. Другое оружие, которое действительно разрушит мосты, — это трехтонные планирующие авиабомбы, но они пока так далеко не достают, сказал он.

Украинское командование и президент Зеленский пока не комментировали заявление Картаполова.

Удар по Киеву — детали

Фокус писал об ударе по Киеву, который состоялся в ночь на 24 мая. Согласно данным Воздушных сил, ВС РФ применили почти сотню различных средств поражения: около 650 дронов и 50 ракет. Большинство дронов и ракет летели по столице: загорелся Лукьяновский рынок и ТЦК "Квартал", обвалилась часть пятиэтажки, начались пожары в разных частях города.

Согласно данным местных властей, повреждения от попаданий, последствий взрывов и падения обломков зафиксировали во всех районах Киева. Президент Зеленский сообщил о повреждении около 300 сооружений различного назначения. Медиа "Киев24" и "BBC Украина" привели ориентировочные точки, которые пострадали от удара РФ: от Чернобыльского музея и зданий Кабмина, МИД, Нацбанка. Если обозначить указанные объекты на карте, то видим, что обломки осыпали местность к северо-западу от Рады и ОП, о которых упомянул Картаполов.

Удар по Киеву — детали попаданий 24 мая

Когда РФ перед 9 мая начала угрожать ударом "ядерки" по Киеву, аналитики Международного разведывательного сообщества InformNapalm объяснили, почему россияне на самом деле не будут бить по определенным районам украинской столицы. Выяснилось, что рядом с важными точками стоит посольство Китая — страны, союзника Кремля: здание и послы могут пострадать от взрывов.

Отметим, днем 26 мая появилась реакция Китая на угрозы РФ относительно ковровых бомбардировок Киева. В китайском МИД заявили, что лучше такого не делать.

Напоминаем, глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал серию новых ударов по Киеву и предостерег иностранных дипломатов, где им лучше не находиться во время обстрелов Киева.