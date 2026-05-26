У Держдумі пригрозили "не лишити сліду ні від кого", але без ударів по Раді та ОП: які цілі РФ

Глава Державної думи Російської Федерації заявив, що Кремль може застосувати зброю, яка "зітре без сліду" усе живе. Водночас інший російський політик, депутат Андрій Картаполов, запевнив, що російські війська під час наступного удару по Києву обійдуть дві важливі цілі. Які об'єкти цікавлять армію РФ та чим пригрозив Володін?

Володін виступив на планарному засідання Держдуми РФ, під час якого озвучив серію погроз проти України, написали на порталі російського парламенту. Серед іншого, політик закликав покарати українців за напад на Старобільськ і також пригрозив навіть мільярдеру Ілону Маску, який надав українцям доступ до Starlink. Фокус зібрав заяви російських топпосадовців щодо нових погроз.

Володін у коментарі росЗМІ сказав, що РФ "можуть довести" до використання такої зброї, яка "не залишає сліду ні від кого". Інших деталей глава Держдуми РФ не озвучив.

Картаполов, своєю чергою, уточнив, що ЗС РФ атакуватимуть "центри прийняття рішень". З його слів, ідеться про центри прийняття військових рішень про удари по цілях на російській території. Політик порівняв Держдуму РФ та Верховну раду України, які "не контролюють війська і не визначають напрямки ударів". Аналогічна роль в українського президента: на думку росіянина, Зеленський "сидить в бункері", разом з ним пара охоронців та пара прибиральниць. З огляду на це, російська армія не витрачатиме дорогоцінні боєприпаси, сказав він.

Російський топпосадовець в цілому уточнив, які ж саме об'єкти стануть цілями ЗС РФ. З його слів, це захищені пункти управління ЗСУ, які розташовані не в Києві. Також він відповів на питання журналіста, чи не пора вже бити по мостах через Дніпро. Картаполов сказав, що мости справді міцні, але їх можна пошкодити 200-500 кг бомбами. З іншого боку, після ударів таких бомб чи ракет відповідної потужності споруди швидко відновлять. Інша зброя, яка справді зруйнує мости, — це тритонні плануючі авіабомби, але вони поки так далеко не дістають, сказав він.

Українське командування та президент Зеленський поки не коментували заяву Картаполова.

Удар по Києву — деталі

Фокус писав про удар по Києву, який відбувся в ніч на 24 травня. Згідно з даними Повітряних сил, ЗС РФ застосували майже сотню різних засобів ураження: близько 650 дронів та 50 ракет. Більшість дронів та ракет летіла по столиці: загорівся Лук'янівський ринок та ТЦК "Квартал", обвалилась частина п'ятиповерхівки, почались пожежі у різних частинах міста.

Згідно з даними місцевої влади, пошкодження від влучань, наслідків вибухів та падіння уламків зафіксували в усіх районах Києва. Президент Зеленський повідомив про пошкодження близько 300 споруд різного призначення. Медіа "Київ24" та "BBC Україна" навели орієнтовні точки, які постраждали від удару РФ: від Чорнобильського музею та будівель Кабміну, МЗС, Нацбанку. Якщо позначити вказані об'єкти на карті, то бачимо, що уламки обсипали місцевість на північний захід від Ради та ОП, про які згадав Картаполов.

Удар по Києву — деталі влучань 24 травня Фото: Google Maps

Коли РФ перед 9 травня почала погрожувати ударом "ядерки" по Києву, аналітики Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm пояснили, чому росіяни насправді не битимуть по певних районах української столиці. З'ясувалось, що поруч з важливими точками стоїть посольство Китаю — країни, союзника Кремля: будівля та посли можуть постраждати від вибухів.

Зазначимо, вдень 26 травня з'явилась реакція Китаю на погрози РФ щодо килимових бомбардувань Києва. У китайському МЗС заявили, що краще такого не робити.

Нагадуємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров анонсував серію нових ударів по Києву та застеріг іноземних дипломатів, де їм краще не перебувати під час обстрілів Києва.