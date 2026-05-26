Росія загрожує ударами по Києву: Китай не сказав нічого про евакуацію дипломатів
Зовнішньополітичне відомство Китаю у відповідь на погрози Москви масованими ударами по столиці України закликало "відповідні сторони". І промовчало про евакуацію китайських дипломатів з Києва.
Про це йдеться у відповіді речниці МЗС КНР Мао Нін на запитання кореспондента "Укрінформу" на черговому брифінгу для ЗМІ.
"Позиція Китаю в питанні української кризи (так у КНР офіційно називають російську війну проти України – ред. ) є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту", — сказала Мао Нін на прохання "Укрінформу" прокоментувати нові погрози Москви із приводу ескалації війни в Україні масованими ракетними атаками на Київ.
Дипломатка закликала "всі сторони" утримуватися від посилення бойових дій та відновити переговорний процес.
"Ми закликаємо відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів", - зазначила вона.
На уточнююче запитання кореспондента українського агентства, чи піддасться Китай на російський шантаж і евакуює дипломатів свого посольства з Києва, речниця зовнішньополітичного відомства не відповіла ні ствердно, ні заперечно.
Зауважимо, на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року посольство Китаю одне з небагатьох залишалось у Києві і лише в березні евакуювалося до Львова.
Китай офіційно декларує нейтралітет щодо російсько-української війни, уникає визначення агресора і жертви та повністю відсторонився від активних міжнародних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій.
Будівля посольства КНР в Києві знаходиться біля Верховної Ради на вулиці Грушевського. Також консульство є в Одесі і воно вже було пошкоджене під час російських атак.
Послом Китайської Народної Республіки в Україні з 2024 року є Ма Шенкунь.
Нагадаємо, колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців, наляканих заявами Москви, не піддаватися емоціям і не панікувати.
Все почалось 25 травня, коли представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія і надалі завдаватиме ударів по Києву і попереджатиме про це іноземні дипломатичні представництва.
Після її заяви, з'явилося офіційне повідомлення від МЗС РФ, в якому Росія оголосила про початок нових "ударів відплати" по Києву і пригрозила атаками по "центрах ухвалення рішень" і підприємствах українського ВПК.