Росія загрожує ударами по Києву: Китай не сказав нічого про евакуацію дипломатів

Зовнішньополітичне відомство Китаю у відповідь на погрози Москви масованими ударами по столиці України закликало "відповідні сторони". І промовчало про евакуацію китайських дипломатів з Києва.

Про це йдеться у відповіді речниці МЗС КНР Мао Нін на запитання кореспондента "Укрінформу" на черговому брифінгу для ЗМІ.

"Позиція Китаю в питанні української кризи (так у КНР офіційно називають російську війну проти України – ред. ) є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту", — сказала Мао Нін на прохання "Укрінформу" прокоментувати нові погрози Москви із приводу ескалації війни в Україні масованими ракетними атаками на Київ.

Дипломатка закликала "всі сторони" утримуватися від посилення бойових дій та відновити переговорний процес.

"Ми закликаємо відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів", - зазначила вона.

На уточнююче запитання кореспондента українського агентства, чи піддасться Китай на російський шантаж і евакуює дипломатів свого посольства з Києва, речниця зовнішньополітичного відомства не відповіла ні ствердно, ні заперечно.

Зауважимо, на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року посольство Китаю одне з небагатьох залишалось у Києві і лише в березні евакуювалося до Львова.

Китай офіційно декларує нейтралітет щодо російсько-української війни, уникає визначення агресора і жертви та повністю відсторонився від активних міжнародних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій.

Будівля посольства КНР в Києві знаходиться біля Верховної Ради на вулиці Грушевського. Також консульство є в Одесі і воно вже було пошкоджене під час російських атак.

Посольство КНР у Києві

Послом Китайської Народної Республіки в Україні з 2024 року є Ма Шенкунь.

Нагадаємо, колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців, наляканих заявами Москви, не піддаватися емоціям і не панікувати.

Все почалось 25 травня, коли представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія і надалі завдаватиме ударів по Києву і попереджатиме про це іноземні дипломатичні представництва.

Після її заяви, з'явилося офіційне повідомлення від МЗС РФ, в якому Росія оголосила про початок нових "ударів відплати" по Києву і пригрозила атаками по "центрах ухвалення рішень" і підприємствах українського ВПК.