Россия угрожает ударами по Киеву: Китай не сказал ничего об эвакуации дипломатов

Внешнеполитическое ведомство Китая в ответ на угрозы Москвы массированными ударами по столице Украины призвало "соответствующие стороны". И промолчало об эвакуации китайских дипломатов из Киева.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин на вопрос корреспондента "Укринформа" на очередном брифинге для СМИ.

"Позиция Китая в вопросе украинского кризиса (так в КНР официально называют российскую войну против Украины — ред.) является последовательной и четкой. Мы считаем только диалог и переговоры единственным жизнеспособным способом для урегулирования конфликта", — сказала Мао Нин на просьбу "Укринформа" прокомментировать новые угрозы Москвы по поводу эскалации войны в Украине массированными ракетными атаками на Киев.

Дипломат призвала "все стороны" воздерживаться от усиления боевых действий и возобновить переговорный процесс.

"Мы призываем соответствующие стороны совместно приложить усилия для скорейшего прекращения эскалации и создания условий для возобновления диалога и переговоров", — отметила она.

На уточняющий вопрос корреспондента украинского агентства, поддастся ли Китай на российский шантаж и эвакуирует ли дипломатов своего посольства из Киева, спикер внешнеполитического ведомства не ответила ни утвердительно, ни отрицательно.

Заметим, в начале полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года посольство Китая одно из немногих оставалось в Киеве и только в марте эвакуировалось во Львов.

Китай официально декларирует нейтралитет в отношении российско-украинской войны, избегает определения агрессора и жертвы и полностью отстранился от активных международных усилий, направленных на прекращение боевых действий.

Здание посольства КНР в Киеве находится возле Верховной Рады на улице Грушевского. Также консульство есть в Одессе и оно уже было повреждено во время российских атак.

Посольство КНР в Киеве

Послом Китайской Народной Республики в Украине с 2024 года является Ма Шенкунь.

Напомним, бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев, напуганных заявлениями Москвы, не поддаваться эмоциям и не паниковать.

Все началось 25 мая, когда представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и в дальнейшем будет наносить удары по Киеву и предупреждать об этом иностранные дипломатические представительства.

После ее заявления, появилось официальное сообщение от МИД РФ, в котором Россия объявила о начале новых "ударов возмездия" по Киеву и пригрозила атаками по "центрам принятия решений" и предприятиям украинского ВПК.