Захарова предупредила о новых ударах по Киеву: "Скажем дипломатам" (видео)

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва и дальше будет наносить удары по Киеву. Чиновница заверила, что будут рассылать соответствующую информацию дипломатическим представительствам других стран.

Комментарий Захаровой появился днем 25 мая, написали в Telegram-канале росСМИ ТАСС. Пресс-секретарь российского МИД вышла к прессе через сутки после массированной атаки РФ по Украине и объяснила, чего ожидать дальше. Кроме того, россияне будут предупреждать западных дипломатов о новых ударах.

Медиа привело слова Захаровой о продолжении ударов "по Киеву". При этом не уточняется, идет ли речь именно о столице или обо всей территории Украины.

"Ответные удары наносились и будут наноситься по Киеву. МИД РФ в ближайшее время выступит со специальным заявлением, в котором будет подробно изложено предупреждение иностранному дипкорпусу", — говорится в сообщении росСМИ.

В МИД РФ отметили, что удары по украинцам — это "ответ" на "ужасные террористические акты", которые якобы совершают ВСУ. При этом Захарова не объяснила, на какие "теракты" отвечали россияне во время массированного комбинированного удара 13-14 мая, когда в две волны летело 1500 средств поражения, или во время других обстрелов, которые продолжаются с 2022 года.

Обстрел Украины — комментарий Захаровой 25 мая Фото: Скриншот

Отметим, 24 мая ВС РФ ударили по Украине почти 700 средствами поражения. Среди прочего, россияне использовали баллистическую ракету "Орешник", которая ударила по гаражному кооперативу в Белой Церкви. Кроме того, летело 650 дронов различных типов и 50 ракет различных типов. В результате удара РФ погибли четверо украинцев и более сотни раненых. Согласно заявлению президента Зеленского, в Киеве пострадало 300 зданий. В ГСЧС сообщили, что произошло прямое попадание по базе спасателей: уничтожили здание и все спецмашины во дворе.

24 января, после прилета "Орешника" во Львов 9 января, украинская разведка сообщила, что РФ планирует изготовить в 2026 году до 5-6 ед. этих средств поражения [условно, по 1 ракете каждые два месяца]. То есть на конец мая российская армия могла получить 2-3 ракеты. Кроме того, по состоянию на начало года россияне имели запас 3-4 ед. 24 мая россияне использовали 1-2 ракеты, то есть запас ВС РФ для новых атак — это 3-6 ракет.

Ранее росСМИ предупреждали о возможности ядерного удара, а аналитики писали, что это невозможно, поскольку под удар попадет китайское посольство. В то же время, во время атаки 24 мая дипмиссия КНР все же пострадала от российского обстрела: в сети показали фасад, несколько побитый обломками.

Напоминаем, 25 мая в сети появились кадры второй ракеты "Орешник", которая летела 24 мая: Воздушные силы опровергли такие заявления, а OSINTеры установили, где произошел инцидент.