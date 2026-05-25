Захарова попередила про нові удари по Києву: "Скажемо дипломатам" (відео)

Речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заявила, що Москва і далі завдаватиме ударів по Києву. Посадовиця запевнила, що будуть розсилати відповідну інформацію дипломатичним представництвам інших країн.

Коментар Захарової з'явився вдень 25 травня, написали у Telegram-каналі росЗМІ ТАСС. Речниця російського МЗС вийшла до преси через добу після масованої атаки РФ по Україні та пояснила, чого очікувати далі. Крім того, росіяни попереджатимуть західних дипломатів про нові удари.

Медіа навело слова Захарової про продовження ударів "по Києву". При цьому не уточнюється, чи ідеться саме про столицю, чи про всю територію України.

"Відповідні удари завдавалися і будуть завдаватися по Києву. МЗС РФ найближчим часом виступить зі спеціальною заявою, в якій буде детально викладене попередження іноземному дипкорпусу", — ідеться у повідомленні росЗМІ.

У МЗС РФ наголосили, що удари по українцях — це "відповідь" на "жахливі терористичні акти", які начебто чинять ЗСУ. При цьому Захарова не пояснила, на які "теракти" відповідали росіяни під час масованого комбінованого удару 13-14 травня, коли у дві хвилі летіло 1500 засобів ураження, або під час інших обстрілів, які тривають з 2022 року.

Обстріл України — коментар Захарової 25 травня Фото: Скриншот

Обстріл України — деталі ударів РФ

Зазначимо, 24 травня ЗС РФ вдарила по Україні майже 700 засобами ураження. Серед іншого, росіяни використали балістичну ракету "Орешник", яка вдарила по гаражному кооперативу у Білій Церкві. Крім того, летіло 650 дронів різних типів та 50 ракет різних типів. Внаслідок удару РФ загинуло четверо українців та понад сотню поранених. Згідно з заявою президента Зеленського, у Києві постраждало 300 будівель. У ДСНС повідомили, що відбулось пряме влучання по базі рятувальників: знищили будівлю та усі спецмашини на подвір'ї.

24 січня, після прильоту "Орешника" у Львів 9 січня, українська розвідка повідомила, що РФ планує виготовити у 2026 році до 5-6 од. цих засобів ураження [умовно, по 1 ракеті що два місяці]. Тобто на кінець травня російська армія могла отримати 2-3 ракети. Крім того, станом на початок року росіяни мали запас 3-4 од. 24 травня росіяни використали 1-2 ракети, тобто запас ЗС РФ для нових атак — це 3-6 ракети.

Раніше було росЗМІ попереджували про можливість ядерного удару, а аналітики писали, що це неможливо, оскільки під удар потрапить китайське посольство. Водночас, під час атаки 24 травня дипмісія КНР все ж постраждало від російського обстрілу: у мережі показали фасад, дещо побитий уламками.

Нагадуємо, 25 травня у мережі з'явились кадри другої ракети "Орешник", яка летіла 24 травня: Повітряні сили спростували такі заяви, а OSINTери встановили, де відбувся інцидент.