У мережі показали удар другої ракети "Орешник" РФ під Донецьком: що сказав Ігнат (відео)

Збройні сили Російської Федерації могли запустити дві ракети "Орешник" по Україні, повідомили моніторингові канали. Як доказ, показують кадри з-під Авдіївки-Ясинуватої з характерними яскравими вертикальними смугами від бойових частин. Тим часом українське командування заявило, що офіційно підтверджують лише один пуск.

Зранку 25 травня у моніторинговому каналі "єРадар" опублікували кадри з вертикальними спалахами й повідомили, що це друга ракет "Орешник", яку ЗС РФ запустили по Україні 24 травня. Уточнюється, що, ймовірно, цю ракету запустили першою, а коли вона не долетіла, запустили другу, яка дістала до Білої Церкви. Відео триває сім секунд і помітно шість смуг від ударів невідомих об'єктів. Вказано, що ідеться про район Авдіївки-Ясинуватої на ТОТ Донецької області, поруч з Донецьком.

На інформацію у мережі відреагував представник Повітряних сил Юрій Ігнат. У коментарі медіа "24 канал" він заявив, що офіційно підтверджено лише одну ракету "Орешник" ЗС РФ, яка вдарила 24 травня.

Відео дня

"Нині немає підтвердженої інформації щодо можливих уражень "Орешником" позицій російських військ", — навело медіа коментар Ігната.

Ракета Орешник — деталі атаки 24 травня

Тим часом OSINTери спільноти "КіберБорошно" проаналізували кадри з другою ракетою "Орешник". З'ясувалось, що запис вівся камерою відеоспостереження на східних вулицях Донецька. Об'єктів дивився на північ на район будівництва ТРЦ Rose Park: за горизонтом на північ та північний захід — Авдіївка. Камера, ймовірно, справді зафіксувала розкриття блоків ракети "Орешник", яка не долетіла до Білої Церкви, а спрацювала раніше. Це був перший засіб ураження, а вже другий долетів до об'єктів під Києвом та Білою Церквою, ідеться у дописі. Наголошується, що кадри не дають можливості встановити, куди ж саме влучили, тим часом координати камери — 47.9969293,37.9065700.

Ракета Орешник — кадри падіння БЧ під Донецьком 24 травня Фото: Telegram / КіберБорошно

Ракета Орешник — поле зору камери під Донецьком 24 травня Фото: Telegram / КіберБорошно

Удар ракети "Орешник" 24 травня показав український військовий Анатолій Штефан "Штірліц" у Telegram-каналі. Бачимо, як бойові частини з шести боєголовок вдарили по гаражному кооперативу у Білій Церкві, і спалахи справді нагадують ті, які помітили під Донецьком. На записах з іншого ракурсу вказано час удару — 0:16:16 (не відомо, які були налаштування часу).

На Google maps можна позначити райони, які фігурували під час атаки "Орешника" РФ. Бачимо, що від полігону в Капустиному Яру до Білої Церкви близько 1100 км, а до Донецька, де могли уразити позиції ЗС РФ під Авдіївкою — близько 600 км. Дальність російської балістичної ракети — близько 5000 км, а раніше військові інформували, що для цього засобу ураження є "сліпа зона" радіусом 700 км.

Ракета Орешник — Біла Церква, Авдіївка, Капустин Яр, удар 24 травня Фото: Google Maps

Зазначимо, до 24 травня ЗС РФ двічі застосовували ракету "Орешник". Перший удар відбувся у листопаді 2024 року: росіяни вдарили по території промислового підприємства у Дніпрі, були руйнування без жертв. Другий випадок — це січнева атака по околиці Львова, коли були вибухова хвиля вимкнула автоматику на місцевому газопроводі. При цьому другу атаку провели під приводом начебто атаки дронів ЗСУ на резиденцію президента РФ Володимира Путіна на Валдаї, якої насправді не було. Третя атака 24 травня по Білій Церкві відбулась після виступу очільника Кремля, у якому він звинуватив Україну в ударі по "дітях в Старобільську". Генштаб ЗСУ повідомив, що ішлося по навчальному центру "Рубікон", а в мережі відшукали кадри росЗМІ, зняті у навчальному центрі операторів дронів ЗС РФ.

Нагадуємо, під час удару 24 травня під російський обстріл потрапив Київ: Зеленський повідомив, скільки об'єктів постраждало.