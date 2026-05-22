Удар по Старобільську: Генштаб повідомив про влучання по базі "Рубікон"

Збройні сили України уразили у Старобільську штаб одного з підрозділів центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон" Збройних сил Російської Федерації, заявило українське командування. Генштаб ЗСУ спростував публікації росЗМІ про начебто влучання по цивільній інфраструктурі.

Україна ніколи не цілиться по цивільних об'єктах, і тому атака в ніч на 22 травня також стосувалась військової цілі ЗС РФ в окупованій Луганській області, ідеться у поясненні Генштабу ЗСУ у Telegram-каналі. Росіяни, говорячи про жертви серед мирного населення, маніпулюють, оскільки Україна дотримується законів та звичаїв війни. Справжня ціль удару — це штаб російського підрозділу "Рубікон", який не раз навмисно бив по цивільних, нагадало командування.

Допис Генштабу ЗСУ з'явився увечері 22 травня, після того, як росЗМІ пів доби писали про ситуацію у Старобільську. У звіті командування вказано, що під час нічної повітряного удару атакували низку військових та стратегічних цілей РФ: нафтопереробний завод, склади боєприпасів, установки ППО тощо. Серед інших, атакували штаб "Рубікону", який справді дислокувався у Старобільську. Генштаб наголосив, що ішлося про виключно військовий об'єкт.

"Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях", — написало командування.

Удар по Старобільську — Генштаб про події 22 травня Фото: Скриншот

Удар по Старобільську — деталі

У мережі писали про удар по Старобільську Луганської області, який стався в ніч на 22 травня. Населений пункт розташований на відстані близько 80-100 км від лінії боїв на Куп'янському напрямку. РосЗМІ зранку заявили, що начебто відбувся приліт по будівлях навчальному закладу — по гуртожитку та корпусу.

Удар по Старобільську — відстань до лінії фронту Фото: DeepState

На відео з точки удару у Старобільську показали п'ятиповерхову будівлю, у якій повністю зруйнувалась секція від першого до п'ятого поверху. У кадр потрапив фасад ще однієї двоповерхової споруди з вивіскою "Старобільський професійний коледж". За чистим небом за вікнами фасаду бачимо, що всередині порожнеча: обвалились усі будівельні конструкції. При цьому не помітно, щоб навколо перебували люди, які прийшли рятувати потерпілих чи розбирати завали, і також немає спецтехніки. На одному фото — два мікротрактори, і більше нічого.

Зазначимо, Фокус писав про удари центру "Рубікон" ЗС РФ по цивільних українцях. Один з таких ударів відбувся у січні 2026 року: росіяни запустили "Шахеди" зі Starlink по пасажирському потягу "Чоп-Барвінкове": від влучання по вагону загинуло п'ятеро людей. Інший випадок — влучання "Рубікону" по автобусу на трасі у Дніпропетровській області: люди не постраждали, але транспортний засіб повністю знищений.

Нагадуємо, вдень 22 травня вийшов з заявою президент РФ Володимир Путін, який вирішив використати події у Старобільську для анонсування нового удару по Україні.