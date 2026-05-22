Удар по Старобельску: Генштаб сообщил о попадании по базе "Рубикон"

Вооруженные силы Украины поразили в Старобельске штаб одного из подразделений центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" Вооруженных сил Российской Федерации, заявило украинское командование. Генштаб ВСУ опроверг публикации росСМИ о якобы попадании по гражданской инфраструктуре.

Украина никогда не целится по гражданским объектам, и поэтому атака в ночь на 22 мая также касалась военной цели ВС РФ в оккупированной Луганской области, говорится в объяснении Генштаба ВСУ в Telegram-канале. Россияне, говоря о жертвах среди мирного населения, манипулируют, поскольку Украина придерживается законов и обычаев войны. Настоящая цель удара — это штаб российского подразделения "Рубикон", который не раз намеренно бил по гражданским, напомнило командование.

Сообщение Генштаба ВСУ появилось вечером 22 мая, после того, как росСМИ полсуток писали о ситуации в Старобельске. В отчете командования указано, что во время ночного воздушного удара атаковали ряд военных и стратегических целей РФ: нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, установки ПВО и тому подобное. Среди прочих, атаковали штаб "Рубикона", который действительно дислоцировался в Старобельске. Генштаб подчеркнул, что речь шла об исключительно военном объекте.

"Вооруженные Силы Украины наносят поражения по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях", — написало командование.

Удар по Старобельску — Генштаб о событиях 22 мая

Удар по Старобельску — детали

В сети писали об ударе по Старобельску Луганской области, который произошел в ночь на 22 мая. Населенный пункт расположен на расстоянии около 80-100 км от линии боев на Купянском направлении. РосСМИ утром заявили, что якобы произошел прилет по зданиям учебного заведения — по общежитию и корпусу.

Удар по Старобельску — расстояние до линии фронта

На видео с точки удара в Старобельске показали пятиэтажное здание, в котором полностью разрушилась секция от первого до пятого этажа. В кадр попал фасад еще одного двухэтажного здания с вывеской "Старобельский профессиональный колледж". За чистым небом за окнами фасада видим, что внутри пустота: обвалились все строительные конструкции. При этом не заметно, чтобы вокруг находились люди, которые пришли спасать пострадавших или разбирать завалы, и также нет спецтехники. На одном фото — два микротрактора, и больше ничего.

Отметим, Фокус писал об ударах центра "Рубикон" ВС РФ по гражданским украинцам. Один из таких ударов произошел в январе 2026 года: россияне запустили "Шахеды" со Starlink по пассажирскому поезду "Чоп-Барвенково": от попадания по вагону погибли пять человек. Другой случай — попадание "Рубикона" по автобусу на трассе в Днепропетровской области: люди не пострадали, но транспортное средство полностью уничтожено.

Напоминаем, днем 22 мая вышел с заявлением президент РФ Владимир Путин, который решил использовать события в Старобельске для анонсирования нового удара по Украине.