Будет громко: Кулеба предупредил киевлян о новых ударах россиян и сказал, что делать (видео)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Марко Рубио о том, что Москва продолжит наносить систематические удары по Киеву, и рекомендовал вывезти оттуда американскую дипмиссию .

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь призвал украинцев, напуганных этими заявлениями, не поддаваться эмоциями и не паниковать. На своем YouTube-канале он призвал делать то же, что и последние четыре года: заботиться о себе, соблюдать правила безопасности, не игнорировать тревоги и идти в укрытие.

"Потому что будет громко. Если у кого-то нервы уже не выдерживают, если "кукуха" уже не вытягивает, я это полностью понимаю, всем тяжело, тогда вам надо взять паузу от жизни в Киеве, что называется", — подчеркнул он.

Также, отмечает Кулеба, нужно психологически готовиться к новым разрушениям:

"Мы увидели разрушения, которые произошли в ночь с 24 на 25 мая: жилые дома, музеи, предприятия. Это тяжело психологически, и к этой картинке нужно быть готовыми".

По его словам, все это происходит потому, что Россия не выигрывает эту войну, а кремлевский диктатор Владимир Путин принял решение воевать до конца. Своего конца, уточнил он.

"Я понимаю, что сейчас это для кого-то это прозвучит слишком оптимистично, но Путин не сможет уже соскочить с той траектории, на которую он поставил Россию и самого себя. И он пройдет этот путь, который закончится разрушением России как имперского проекта. Но это перспектива на будущее", — объясняет дипломат.

Нынешнюю эскалацию Кулеба объясняет тем, что на Путина давят изнутри:

"Ему говорят: "Ты демонстрируешь слабость". Народ, которые не хочет войны, недоволен. А те кто хочет войны, спрашивают: "Почему мы не кончим эту Украину? Вы же говорили, что мы сильные, давайте уже расчехлимся"".

Новостью про "систематические удары" в Кремле решают все три задачи одним махом.

"Путин выглядит сильным. Те, кому война не нравится, получают четкий сигнал сидеть молча, а те, кто требует еще больше и "кончить Украину", получают картинку, о которой мечтали, что наконец то Россия "расчехлилась", что вместо "мы еще не начинали" Россия наконец "начала", сейчас "х*хлы посыпятся"".

Появление в информпространстве Лаврова, который не был фронтменом переговорного трека между РФ и США по Украине ранее, Кулеба объясняет чисто пропагандистским эффектом. Россия, по его убеждения, стремиться максимально нагнетать страх, запугать Киев и Вашингтон.

"Это не проявление силы. Это проявление страха", — говорит автор видео.

Напомним, 25 мая, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и в дальнейшем будет наносить удары по Киеву и предупреждать об этом иностранные дипломатические представительства. По ее словам, в ближайшее время российский МИД опубликует отдельное заявление с предостережением для дипломатического корпуса других государств. В России также традиционно назвали удары по Украине "ответом" на якобы "террористические акты" со стороны ВСУ.

После ее заявления, появилось официальное сообщение от МИД РФ, в котором Россия объявила о начале новых "ударов возмездия" по Киеву и пригрозила атаками по "центрам принятия решений" и предприятиям украинского ВПК. После этого российские военные Telegram-каналы начали открыто угрожать Киеву и заявили о намерениях сделать город "непригодным для жизни".