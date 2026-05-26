Буде голосно: Кулеба попередив киян про нові удари росіян і сказав, що робити (відео)

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попередив держсекретаря США Марко Рубіо про те, що Москва і далі завдаватиме систематичних ударів по Києву, та рекомендував вивезти звідти американську дипмісію .

Колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба своєю чергою закликав українців, наляканих цими заявами, не піддаватися емоціям і не панікувати. На своєму YouTube-каналі він закликав робити те ж, що й останні чотири роки: дбати про себе, дотримуватися правил безпеки, не ігнорувати тривоги і йти в укриття.

"Тому що буде гучно. Якщо в когось нерви вже не витримують, якщо "кукуха" вже не витягує, я це повністю розумію, усім важко, тоді вам треба взяти паузу від життя в Києві, що називається", — наголосив він.

Також, зазначає Кулеба, потрібно психологічно готуватися до нових руйнувань:

Відео дня

"Ми побачили руйнування, які сталися в ніч з 24 на 25 травня: житлові будинки, музеї, підприємства. Це важко психологічно, і до цієї картинки потрібно бути готовими".

За його словами, все це відбувається тому, що Росія не виграє війну, а кремлівський диктатор Володимир Путін вирішив воювати до кінця. Свого кінця, уточнив він.

"Я розумію, що зараз це для когось це прозвучить занадто оптимістично, але Путін не зможе вже зіскочити з тієї траєкторії, на яку він поставив Росію і самого себе. І він пройде цей шлях, який закінчиться руйнуванням Росії як імперського проєкту. Але це перспектива на майбутнє", — пояснює дипломат.

Нинішню ескалацію Кулеба пояснює тим, що на Путіна тиснуть зсередини:

"Йому кажуть: "Ти демонструєш слабкість". Народ, який не хоче війни, незадоволений. А ті, хто хоче війни, запитують: "Чому ми не скінчимо цю Україну? Ви ж казали, що ми сильні, давайте вже розчохлимося"".

Новиною про "систематичні удари" в Кремлі вирішують усі три завдання одним махом.

"Путін виглядає сильним. Ті, кому війна не подобається, отримують чіткий сигнал сидіти мовчки, а ті, хто вимагає ще більше і "скінчити Україну", отримують картинку, про яку мріяли, що нарешті Росія "расчехлилась", що замість "ми ще не починали" Росія нарешті "почала", зараз "х*хли посипляться"".

Появу в інформпросторі Лаврова, який не був фронтменом переговорного треку між РФ і США щодо України раніше, Кулеба пояснює суто пропагандистським ефектом. Росія, на його переконання, прагне максимально нагнітати страх, залякати Київ і Вашингтон.

"Це не прояв сили. Це прояв страху", — каже автор відео.

Нагадаємо, 25 травня, прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія і надалі завдаватиме ударів по Києву і попереджатиме про це іноземні дипломатичні представництва. За її словами, найближчим часом російське МЗС опублікує окрему заяву із застереженням для дипломатичного корпусу інших держав. У Росії також традиційно назвали удари по Україні "відповіддю" на нібито "терористичні акти" з боку ЗСУ.

Після її заяви, з'явилося офіційне повідомлення від МЗС РФ, в якому Росія оголосила про початок нових "ударів відплати" по Києву і пригрозила атаками по "центрах ухвалення рішень" і підприємствах українського ВПК. Після цього російські військові Telegram-канали почали відкрито погрожувати Києву і заявили про наміри зробити місто "непридатним для життя".