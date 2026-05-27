Ракета "Орешник": какие сильные и слабые стороны оружия РФ открыли обломки в Белой Церкви (видео)

Российская Федерация бьет по Украине ракетами "Орешник", которые полностью состоят из советских компонентов и это делает ее неуязвимой для средств радиоэлектронной борьбы, сообщил уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Оружие имеет низкую точность, но все же остается опасным средством поражения. Что показала первая экспертиза обломков "Орешника", которые собрали в поле под Белой Церковью, и когда ожидать окончательные результаты?

Во время удара по Белой Церкви ракета "Орешник" рассыпалась обломками по ближайшему полю и лишь несколько кусков упали между гаражами, сказал Власюк в комментарии медиа "24 канал". Благодаря этому обстоятельству удалось собрать 95% обломков, которые отправили на экспертизу. Советские технологии, использованные РФ для создания ракеты, делают ее, с одной стороны, устаревшей и неточной, а с другой, есть и сильные стороны.

Ракета Орешник — детали от Владислава Власюка

Власюк пояснил, что украинские специалисты изучали обломки всех трех "Орешников", которыми РФ била по Украине с точностью "плюс-минус две небольших европейских страны". Несмотря на шутливые оценки, чиновник подчеркнул, что речь идет об опасном оружии. Выяснилось, что внутри ракет нет иностранных компонентов. При этом советские компоненты, обнаруженные на месте ударов, изготовленные во времена СССР — это разработки 70-80-х годов. Благодаря этому "Орешник" имеет два преимущества, подчеркнул уполномоченный. Первое преимущество — устойчивость к современным украинским средствам РЭБ, второе — независимость от поставок компонентов из Китая, стран Запада, Японии.

Відео дня

"То, что мы видим пока что, это с одной стороны не слишком технологичная история, с другой стороны — эта не слишком технологичность составляет и в определенной степени сильную сторону", — уточнил он.

Чиновник также сообщил, что первые выводы экспертизы обломков ракеты "Орешник" поступят, ориентировочно, через неделю. Другие вопросы, которые затронули в эфире, касались ракет ВС РФ и дронов, использованных во время атаки 24 мая. Власюк заявил, что ракеты — новенькие, только что с конвейера. Особенность атаки дронов — это большее использование реактивных "Шахедов": их действительно труднее перехватывать из-за высокой скорости, но они менее маневренные.

Ракета Орешник — детали

Фокус писал об особенностях конструкции ракеты "Орешник", которые делают ее более слабым оружием, чем анонсировал Кремль. Медиа Welt собрало оценки экспертов относительно возможностей этого средства поражения и шансов на его сбивание. Выяснилось, что из-за особенностей траектории ракета несется на цель, окруженная шаром плазмы, и ВС РФ не может ею управлять, чтобы уточнить курс: отсюда — неточность. В то же время, ее действительно трудно перехватить, но возможно, поскольку украинские средства ПВО умеют перехватывать гиперзвуковые цели, как, например, "Кинжал", говорится в статье.

"Орешник" — баллистическая ракета средней дальности ВС РФ, которую россияне создали, переделав старую советскую ракету РС-26 "Рубеж". Если "Рубеж" летел на расстояние от 2 до 6 тыс. км, то "Орешник" — до 5 тыс. км. Россияне трижды били по Украине этими средствами поражения: во всех случаях летели ракеты без взрывчатки и имели разрушительную силу только благодаря кинетическому удару. При заходе на цель ракета делится на 36 суббоеприпасов, которые попадают в запрограммированные цели на определенной площади. По оценкам профильного портала Defense Express, мощность одного суббоеприпаса "Орешника"- это один "Шахед" с увеличенным количеством взрывчатки (до 100 кг).

Напоминаем, 25 мая мониторинговые каналы рассказали о второй ракете "Орешник", которую РФ запустила по Украине 24 мая: ударилась о землю в 600 км от Белой Церкви.