Ракета "Орешник": які сильні та слабкі сторони зброї РФ відкрили уламки в Білій Церкві (відео)

Російська Федерація б'є по Україні ракетами "Орешник", які повністю складаються з радянських компонентів і це робить її невразливою для засобів радіоелектронної боротьби, повідомив уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк. Зброя має низьку влучність, але все ж залишається небезпечним засобом ураження. Що показала перша експертиза уламків "Орешника", які зібрали у полі під Білою Церквою, та коли очікувати остаточні результати?

Під час удару по Білій Церкві ракета "Орешник" розсипалась уламками по найближчому полю і лише кілька шматків упали між гаражами, сказав Власюк у коментарі медіа "24 канал". Завдяки цій обставині вдалось зібрати 95% уламків, які відправили на експертизу. Радянські технології, використані РФ для створення ракети, роблять її, з одного боку, застарілою та невлучною, а з іншого, є й сильні сторони.

Власюк пояснив, що українські фахівці вивчали уламки усіх трьох "Орешников", якими РФ била по Україні з точністю "плюс-мінус дві невеличких європейських країни". Попри жартівливі оцінки, посадовець наголосив, що ідеться про небезпечну зброю. З'ясувалось, що в середині ракет немає іноземних компонентів. При цьому радянські компоненти, виявлені на місці ударів, виготовлені за часів СРСР — це розробки 70-80-х років. Завдяки цьому "Орешник" має дві переваги, наголосив уповноважений. Перша перевага — стійкість до сучасних українських засобів РЕБ, друга — незалежність від постачання компонентів з Китаю, країн Заходу, Японії.

"Те, що ми бачимо поки що, це з одного боку не надто технологічна історія, з іншого боку — ця не надто технологічність становить і певною мірою сильну сторону", — уточнив він.

Посадовець також повідомив, що перші висновки експертизи уламків ракети "Орешник" надійдуть, орієнтовно, через тиждень. Інші питання, які зачепили в ефірі, стосувались ракет ЗС РФ та дронів, використаних під час атаки 24 травня. Власюк заявив, що ракети — новісінькі, щойно з конвеєра. Особливість атаки дронів — це більше використання реактивних "Шахедів": їх справді важче перехоплювати через високу швидкість, але вони менш маневрені.

Фокус писав про особливості конструкції ракети "Орешник", які роблять її слабшою зброєю, ніж анонсував Кремль. Медіа Welt зібрало оцінки експертів щодо можливостей цього засобу ураження та шансів на його збиття. З'ясувалось, що через особливості траєкторії ракета несеться на ціль, оточена кулею плазми, і ЗС РФ не може нею керувати, щоб уточнити курс: звідси — неточність. Водночас, її справді важко перехопити, але можливо, оскільки українські засоби ППО уміють перехоплювати гіперзвукові цілі, як, наприклад, "Кинджал", ідеться у статті.

"Орешник" — балістична ракета середньої дальності ЗС РФ, яку росіяни створили, переробивши стару радянську ракету РС-26 "Рубеж". Якщо "Рубеж" летів на відстань від 2 до 6 тис. км, то "Орешник" — до 5 тис. км. Росіяни тричі били по Україні цими засобами ураження: в усіх випадках летіли ракети без вибухівки та мали руйнівну силу лише завдяки кінетичному удару. Під час заходу на ціль ракета ділиться на 36 суббоєприпасів, які влучають у запрограмовані цілі на певній площі. За оцінками профільного порталу Defense Express, потужність одного суббоєприпасу "Орешника", — це один "Шахед" зі збільшеною кількістю вибухівки (до 100 кг).

Нагадуємо, 25 травня моніторингові каналі розповіли про другу ракету "Орешник", яку РФ запустила по Україні 24 травня: вдарилась об землю за 600 км від Білої Церкви.