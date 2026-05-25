Как удар 36 "Шахедов": аналитики оценили мощность взрыва от "Орешника" в Белой Церкви

Удар россиян ракетой "Орешник" по Украине имел скорее психологическую цель, чем военный смысл. Ведь миф о "кинетической" разрушительности "Орешника" был опровергнут первыми результатами исследования места удара по Белой Церкви.

Об этом пишет Defense Express.

Специалисты в Украине провели осмотр уже третьего места падения блоков ракеты "Орешник" и выяснили, что российская пропаганда, которая восхваляет российскую ракету из-за ее якобы разрушительных ударов, говорит не правду.

"Рашиские пропагандисты снова распространили тезис, что "Орешник" несет специальные вольфрамовые кинетические боевые элементы. И они якобы имеют сверхвысокое пробитие, за счет чего, мол, поражаются какие-то "секретные подземные укрытия", а потому на поверхности почти ничего не видно", — говорится в сообщении.

В то же время Defense Express из собственных источников узнал размеры воронки, которые оставили блоки "Орешника". Общий осмотр показал, что их средние размеры ориентировочно: до 3 метров в диаметре и до 2 метров глубиной.

"В любом случае в целом размер и глубина воронки, а также последствия поражения гаражей, соответствуют тому, что было исследовано в Днепре и Львове. То есть ни о какой новой боевой части речь также не идет", — отмечают эксперты.

Как сообщает издание, в целом последствия удара российского "Орешника" содержат 36 блоков и условно эквивалентны удару 36 "Шахедам" с усиленной боевой частью.

"Хотя характер поражения в обоих случаях принципиально разный, потому что боевая часть "Шахеда" имеет фугасный и осколочный эффект. В то же время разница заключается в том, что за год в РФ планируют собрать в 2026 году от пяти БРСД "Орешник" в темпе одна ракета за 2-2,5 месяца. А вот для производства 36 "Шахедов" врагу необходимо, ориентировочно 8 часов", — говорят аналитики.

Удар "Орешником" по Украине: что известно

Напомним, что 24 мая российская баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж", также известная как "Орешник", ударила в районе Белой Церкви Киевской области. Запустили ракету из Капустиного Яра.

После чего, в ГСЧС показали последствия удара "Орешника" по Белой Церкви. Вследствие падения элементов имитаторов боеголовки ракеты, пострадали три гаражных помещения, а на месте попадания произошло возгорание.

Также военный корреспондент Сергей Мисюра, который побывал на месте прилета "Орешника" в Белой Церкви, пишет о провальном ударе РФ "Орешником".