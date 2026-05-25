Прилет "Орешника" по Гаражному Халифату Белой Церкви (как сказал Олег Новиков)).

Сегодня был уже репортером. Я же из Белой Церкви, военный, молодой осинтер, а значит, место прилета "скворешника" смогу найти)

Да, возле этого кооператива есть промзона, но сколько я ее сегодня объездил — большинство заброшено, и давно. Запустить МБР (межконтинентальная, м..ть ее, ракета!) по такому заброшенному объекту — это надо постараться проиграть 100 млн долларов в землю...

Ладно кооператив, минимум одного "жигуля" прибитого увидел в гараже. Один прилет на дороге (снял на видео), четыре в кооперативе. Это одна группа из 6. Где еще пять?

Опросил людей, посмотрел сам. Поверьте, если бы там был какой-то важный объект — я бы туда даже не доехал. А о пожарах, разрывах вторичной детонации и остальном негативе для ОПК — знал бы весь город. У каждого у нас есть кум, который знает кого-то на любом заводе)

Еще прилет одной группы есть на соседнем заброшенном заводе. Туда даже ворота никто не открывал, потому что там ничего не горело. Сторожа свою работу знают — горел только кооператив, а направлением руки два сторожа показывают на прилеты остальных групп. Они же все видели. Четырех групп по 6 пустых болванок нет в зоне видимости.

Вывод — максимально большая вероятность, что остальные болванки упали в поля вокруг города. Их еще нужно будет найти. Либо дронами, либо через какое-то время агрономы сами придут и покажут, где что лежит от "горемыки".

Когда опрашивал людей в поисках — у большинства радость в голосе и глазах. Нас отметили "Орешником", Белая Церковь — опять центр Украины, тут в гаражах все решается))

И это означает, что никто уже не боится того вс...атого "Орешника". Это уже не какая-то неизвестная МБР, секретная разработка, летящая "пятсотТыщ" километров, а это обычная "шляпа", которая даже в Белой Церкви не смогла ничего наделать. Нет страха теперь. Потому что ядерку петухи никогда не используют, а такие балванки можно принимать ежедневно. Нас не поломать или одолеть.

Болванка, которая летит из КапЯра и наносит урон 152-мм снаряду? Серьезно?

Даже комментировать такое не хочется. Фу. Страна-гной даже здесь достойно не может ничего сделать...

