Никогда такого не было, и вот опять))))

Я уже 27 марта вам расписывал подробно, когда прилетело по Череповецкому заводу "Апатит". И сегодня завод получил еще несколько пропущенных)

Завод "Апатит" — химический гигант на России. Он входит в концерн "Фосагро" и производит 1,9 млн тонн аммиака и 800 тысяч тонн селитры. Да, это тот самый завод, когда в день его руководство в Москве получило из рук х...ла награду за рекордные показатели работы в 25 году — а ночью прилетели к нему добрые дроны))

"Апатит" в очередной раз (как же нравится такая фраза к объекту, находящемуся в 800 км от нас) получил прилеты по главным цехам работы с аммиаком (Аммиак-1 и Аммиак-2, шифрованные названия, да). Их там три таких, а из видео "наших корреспондентов" можно понять попадания по двум из них. И прямо рядом стоят еще огромные резервуары хранения аммиака, по которым попадания еще не подтверждены, но я надеюсь, что пожар дойдет и до них. Если не было прямых попаданий).

И теперь немного деталей, почему важно было попасть именно в производство аммиака:

Аммиак (NH3) — это первооснова для "Апатита". Его добывают из природного газа, и он является "перепутьем", от которого идут два главных пути: на фронт и на поле. Поэтому этот завод я раньше и называл двойного назначения.

Военная цепочка: от газа до ракетного залпа

Аммиак — это фундамент для всей современной взрывчатки. Без него россияне не смогут снаряжать ни "Грады", ни "Искандеры".

Аммиак (NH3) → Азотная кислота (HNO3): это критический этап. Азотная кислота — главный реагент для их оборонки. Потому что дальше идет процесс нитрования, когда азотную кислоту добавляют к целлюлозе (получают пироксилин для порохов) или к толуолу (получают Тротил/ТНТ).

Также петухи могут делать окислители для двигателей ракет. Именно из аммиака делают перхлорат аммония (NH4ClO4) — это ключевой компонент твердого топлива для ракетных двигателей.

Гражданская цепочка: это также удар по карману агрессора и его способности иметь хорошие урожаи и даже зарабатывать на экспорте. Вот варианты, как они дальше используют аммиак:

Аммиак + Фосфорная кислота: производство сложных удобрений, таких как Аммофос и Диаммонийфосфат).

Аммиак + Углекислый газ: получают Карбамид (мочевину) — самое популярное азотное удобрение в мире.

Аммиак + Азотная кислота: получают Аммиачную селитру.

То есть попадание по аммиаку срывает поставки именно в пик посевной кампании, когда каждая тонна селитры — на вес золота.

Что именно останавливает один точный удар по аммиаку?

Технологический цикл производства сложных удобрений. Аммиак невозможно просто "привезти в канистрах" в таких объемах. Если резервуары уничтожены, останавливаются смежные цеха, где производят фосфорные удобрения, потому что аммиак — обязательный компонент реакции.

Синтез азотной кислоты: это парализует поставки сырья на заводы, изготавливающие взрывчатку и ракетное топливо. Россия вынуждена распаковывать стратегические запасы или тянуть химию из Китая, что дорого и долго.

Логистическая стабильность: хранение аммиака требует специфических изотермических условий. Потеря такой базы — это не просто потеря продукта, это потеря инфраструктуры, которую невозможно восстановить за неделю.

А теперь вишенка на тортик))

После очередного удара по Череповцу мы фактически рассматриваем нарушение "азотного моста" между северо-западным химическим кластером и центрами производства БК в глубине России.

Вот как это выглядит на карте стратегической логистики.

Ключевые потребители (пороховые заводы).

Уничтожение запасов аммиака в Череповце ("Апатит", группа "Фосагро") создает дефицит сырья для производства азотной кислоты, которая разъезжается по следующим точкам:

Тамбовский пороховой завод (г. Котовск): один из крупнейших производителей пироксилиновых порохов для артиллерии. Он критически зависит от стабильных поставок азотных компонентов. Любая задержка здесь — это "голод" снарядов 122 мм и 152 мм на фронте.

Казанский государственный пороховой завод: специализируется на метательных зарядах для танковых пушек и артиллерии крупного калибра. От Череповца до Казани — налажено железнодорожное сообщение для цистерн с химикатами.

Пермский пороховой завод: производит заряды к РСЗО ("Град", "Смерч", "Торнадо" и т.д.) и двигатели для ПВО. Именно сюда идет аммиак для синтеза окислителей.

Теперь вы понимаете масштабы, когда с начала прочитали о попадании в какой-то завод производства аммиака?) И что теперь на России кто-то из "Фосагро" должен выйти в окно. Или под поезд, который экстренно будет искать аммиак с селитрой с других химических заводов))

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

