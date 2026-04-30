Туапсе, Самара, Пермь: как Россия теряет контроль над своим "нефтяным хребтом"

Сегодня погода в Перми превратилась в ночь среди дня. И это не просто наши дроны далеко долетели. Здесь просматривается большой замысел, который делают совместно многие наши подразделения. Поэтому это снова лонгрид с небольшим анализом последних событий на России.

Черный дым накрыл миллионный город. Люди фотографировали и снимали видео в обед, как будто начало ночи. Из школ эвакуировали детей. В городе — нефтяной дождь, есть много видео не только с машинами. Губернатор Махонин подтвердил удар по "промышленной площадке". Не уточнил, правда, какой — потому что нечего уточнять. Люди сами уже все показывают, а в СБУ уточнили за него. Центр спецопераций "Альфа" отработал по ЛПДС "Пермь" — линейной производственно-диспетчерской станции "Транснефти", такие же, как ЛПДС "Самара", в которую попадали на днях. Расстояние от границы Украины — более 1 500 километров. Новый рекорд дальности для нашей нефтяной кампании.

Результат: горят многие резервуары для хранения нефти на станции.

И одновременно — в Орске атакован НПЗ "Орскнефтеоргсинтез". Это также крупный НПЗ на России с мощностью переработки около 6 млн тонн нефти в год. Производит бензин, мазут, битум, авиакеросин. Мэр города подтвердил атаку и призвал не выходить на улицу. Орск — в более чем 1 400 километрах.

Два объекта. Одна ночь. Более 1 400-1 500 км от границы.

Что такое ЛПДС "Пермь" и почему это важнее очередного НПЗ

ЛПДС "Пермь" — крупнейшая станция Пермского районного нефтепроводного управления "Транснефть-Прикамье". Предприятие обеспечивает работу около 6 000 км магистральных нефтепроводов, 31 нефтеперекачивающую станцию и резервуарный парк общим объемом более 400 000 кубометров. Чем она отличается от обычного НПЗ — я объяснял на примере ЛПДС "Самара".

Через ЛПДС "Пермь" нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе на Пермский НПЗ. Далее сырье может направляться в порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и Туапсе (гг, может уже и не может).

ЛПДС "Пермь" — это не тупиковая точка, это транзитный хаб. Через него проходят магистральные нефтепроводы (МН), которые формируют "хребет" российского экспорта.

Направления и объемы:

МН "Сургут — Полоцк": Один из самых мощных трубопроводов. Мощность этой ветки составляет около 40-50 млн тонн в год;

МН "Холмогоры — Клин": Обеспечивает поставки нефти в центр России и на московские НПЗ. Мощность — до 30 млн тонн в год;

МН "Пермь — Альметьевск": Это прямой линк на Татарстан и далее в систему "Дружба". Мощность — около 20-25 млн тонн в год.

Суммарный объем: станция способна прогонять через свои насосные системы более 100-120 тысяч тонн нефти в сутки.

Недавно здесь достроили новый резервуар объемом 50 000 кубометров, диаметром почти 60 метров и высотой 18 метров. Новые резервуары строили потому, что старых уже не хватало.

Связь между ЛПДС "Пермь" и "Самара" очевидна — бьем выше по течению нефтепровода.

21 апреля мы уже ударили по ЛПДС "Самара" — хабу, где рождается российский сорт нефти Urals. А Пермская ЛПДС — это узел выше по течению. Нефть из Сибири идет по трубопроводу Сургут-Полоцк именно через пермский узел — и дальше на запад, в том числе в самарский кластер. Самара уже горела. Теперь отрезаем то, что ее питает.

Просто подытожим работу дипстрайков за 45 дней и начнем с самых больших потерь — резервуаров. Это также важно в свете последних событий.

Туапсинский НПЗ — самое большое уничтожение резервуарного парка за всю кампанию. Из общего парка в 47 резервуаров общей вместимостью около 159 140 м³ — 28 единиц уничтожено или серьезно повреждено. Генштаб подтвердил: только от удара 20 апреля уничтожено 24 и повреждено 4 резервуара. 61% резервуарного парка выведено из строя. Добавьте к этому уничтоженные глубоководные нефтеналивные стендеры морского терминала — даже если завод возобновит переработку, отгрузить нефть на танкеры он не сможет. Пожар в Туапсе не прекращается с 20 апреля. Дым растянулся на 380 километров, накрыл Майкоп, Ставрополь, Армавир.

ЛПДС "Самара" (21 апреля) — 5 резервуаров по 20 000 м³ = 100 000 м³ выведено из оборота. Это место, где рождается Urals.

ЛПДС "Пермь" (29 апреля) — горят много резервуаров, но требует уточнения. С учетом дымовой завесы и сравнив с другими поражениями — ориентировочно 200 000+ м³.

НПС "Горький" (23 апреля) — 3 резервуара, пожар 20 000 кв.м.

Сызранский НПЗ (18 апреля) — АВТ-6 (71% мощности завода) + РВС-10000.

Новокуйбышевский НПЗ (18 апреля) — АВТ-11 + АВТ-9: завод стоит полностью.

Ярославский НПЗ (25-26 апреля) — подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти — ключевого элемента цикла переработки. Четвертый удар за полгода.

Орский НПЗ (29 апреля) — один из крупнейших НПЗ России, 6 млн тонн/год. Повторная атака — первый удар был в ноябре 2025 года.

Феодосия — отдельно и принципиально. Это не нефтеэкспорт. Это единственная морская топливная артерия Крыма и поставка горючего для оккупационной группировки. Октябрь 2025: уничтожено 11 резервуаров. Апрель 2026: пожары 8-го (длился более 3 суток) и 23-го. Учтем еще уничтожение железнодорожных паромов и вывод из строя БДК — это системное добивание крымской логистики.

Итоговая арифметика

Туапсе — 28 резервуаров общей емкостью ~97 000 м³ уничтожено/повреждено. ЛПДС "Самара" — 100 000 м³. ЛПДС "Пермь" — 200 000+ м³. НПС "Горький" и другие — ~70 000 м³.

Суммарно подтвержденная выведенная из оборота емкость резервуаров — более 460 000 м³ только за апрель. С учетом Перми — реально 550 000-600 000 м³.

Теперь пересчитаем по актуальным ценам. Нефть Urals по состоянию на конец апреля — $105,99/баррель, а в пике достигала $120,16/баррель. Берем консервативно среднюю цену в $106. Считаем 1 кубометр нефти примерно за 6,3 барреля. 550 000 м³ × 6,3 × $106 ≈ $367 млн — стоимость только нефти в резервуарах. Плюс инфраструктура: один РВС-50000 стоит от $5-8 млн, АВТ-установки — десятки миллионов каждая. Общая стоимость уничтоженной инфраструктуры — более $800 млн-1 млрд за 45 дней.

Посмотрите теперь на карту. Три отдельных направления бьются параллельно и независимо:

Поволжско-уральский кластер: ЛПДС "Пермь" → ЛПДС "Самара" → Новокуйбышевский + Сызранский НПЗ. Бьем и выше по течению, и хаб смешивания, и заводы переработки одновременно.

Центральное и северное направление: Ярославский НПЗ (питает московский регион и авиацию) + НПС "Горький" (трубопровод Сургут-Полоцк-"Дружба") + Орск (Урал и Поволжье).

Черноморско-крымский: Туапсе (единственный НПЗ на Черном море, 90% на экспорт, сейчас — руины) + Феодосия (топливная артерия Крыма и армии петухов).

Нарушение таких узлов не означает только локальную проблему: оно создает дисбаланс во всей системе, заставляя перенаправлять потоки через другие маршруты или снижать нагрузку на трубопроводы. И это влияет не только на экспорт, но и на внутреннее обеспечение топливом — от гражданского транспорта до военной логистики.

Министерство обороны Украины подтвердило: Силы обороны увеличили дальность ударов по России на 170% с 2022 года.

1 500 километров сегодня утром. Туапсе все еще горит от удара недельной давности. Орск горит. Пермь начинает гореть, но последствия уже катастрофические.

Да, в общих цифрах, когда по квоте ОПЕК Россия может добывать 9 млн тонн нефти в день, а мы снизили потенциал перекачки на 5-10%, хранение в резервуарных парках на таком же уровне — может это и немного. Но и мы не закончили весеннюю кампанию против нефтедолларов. Каждая заминка на каком-то этапе краткосрочно уменьшает потенциал и отхода от запланированных цифр для отрасли.

Долгосрочно же — нужно будет смотреть летом, когда будут видны другие цифры после других ударов. Сейчас же нужно радоваться, что мы системно и точно подходим к ударам. Я вижу всю логику и понимаю ее. И она прекрасна. Мы на хорошем начале демонтажа нерушимого союза обеспечения войны через нефтегазовую отрасль. А еще есть пшеница, фосфориты, никель, титан, медь, сталь и прочие ресурсы, которые помогают дедам в Кремле еще как-то воевать и держать экономику. Но все это не вечно. Ночь среди белого дня может случиться и в Перми, в 1500км от нас)

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

