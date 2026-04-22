Удар по сердцу нефтяной логистики РФ: что означает атака дронов ВСУ на крупнейший хаб в Самаре

Дроны СБУ снова добрались до Самарской области. Под удар в этот раз попала ЛПДС Самара. Давайте разберемся, что это такое и почему это намного интереснее, чем очередной НПЗ.

Сначала немножко ликбеза. Потому что большинство людей путает НПЗ и ЛПДС, а разница принципиальная.

НПЗ — это завод, который перерабатывает нефть на бензин, дизель, мазут, авиагаз. Мы по ним бьем давно и эффективно: Туапсе (первый большой удар был 25 января 2024 года, потом еще несколько раз в 2025, и сейчас мы третий день наблюдаем вулкановые пейзажи), Куйбышевский НПЗ в Самаре (впервые в марте 2024 года), Новокуйбышевский, Сызранский — все Самарская область. И каждый раз — это пожар, остановка, падение производства топлива для армии и внутреннего рынка (петухам тоже надо же чем-то свои ведра заправлять).

Відео дня

ЛПДС — это уже совсем другая история. Это не завод. Это транспортный и распределительный хаб. Эта линейная производственно-диспетчерская станция нефть не перерабатывает — она ее накапливает, смешивает и толкает дальше по трубопроводам в разных направлениях.

И вот тут начинается самое интересное.

ЛПДС Самара — это самый большой резервуарный парк в Европе. Не в Самарской области. Не в России. В Европе!

71 резервуар, в котором суммарно общей емкости более 1,6 млн кубометров нефти! Площадь объекта — более 216 гектаров. Две нефтеперекачивающие станции: "Самара-1" и "Самара-2" и еще отдельная станция смешивания нефти.

Важно

Сюда сходятся СРАЗУ ЧЕТЫРЕ магистральных нефтепровода: "Альметьевск — Куйбышев", "Калтасинский — Куйбышев", "Нижневартовск — Курган — Куйбышев" и "Гурьев — Куйбышев" (честно скопировал, потому что держать такие данные в голове не надо). То есть сюда тянется нефть из Западной Сибири, Татарстана, Оренбурга и Казахстана.

Поэтому здесь как раз нефть и смешивают. Берут высокосернистую и низкосернистую нефть с разных месторождений и получают тот самый сорт Urals. Главный российский экспортный сорт, который идет в Индию, Китай и другие "нейтральные" страны, покупающие у х...ла нефть и фактически финансирующие эту войну.

Но это еще не все. Отсюда нефть распределяется дальше: часть — через трубопровод "Дружба" на запад и север, часть — перекачивается в порт Новороссийска для морского экспорта, а часть остается для работы самих НПЗ Самарской области, которые мы уже неоднократно жарили. Про Куйбышев, Новокуйбышев и Сызрань мы постоянно слышим в новостях.

Понимаете логику? Удары по НПЗ — это удары по производству горючего. Удар по ЛПДС Самара — это удар по сердцу всей нефтяной логистики региона одновременно.

Для понимания масштаба объясню через известный всем объект "Ямальский крест". Это крупнейший газопроводный хаб России, где пересекаются магистральные газопроводы с Ямала во всех направлениях — Европа, восток, север. Его часто называют сердцем газовой системы России. Так вот, ЛПДС Самара — это то же самое, только для нефти. Узловой распределитель, без которого вся система перестает нормально функционировать. 34 станции "Транснефть-Приволжья" в этой сети перекачивают более 140 млн тонн нефти в год, а это треть всей нефти, добываемой в России.

Первая атака дронов по самой ЛПДС была в сентябре 2025 года. Сегодняшняя уже повторная, но думаю, что такой важный объект не нужно надолго оставлять без нашего внимания. Россияне, конечно, говорят "все сбили", но губернатор Федорищев подтвердил удары по "промышленному предприятию". Служба же Божья заявляет о попадании в 5 резервуаров. Надеюсь, что там и по насосам попали, потому что стоячая нефть в трубе — это еще та забава))

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно