Атака 14 мая была политической, а не военной: логика российских ударов за последние сутки

Если в общем — это не уникальный обстрел, такие уже были. Но он точно отличается от зимних. Зимой, особенно я писал о трех уникальных атаках, они точно были военными. Прямо было видно высоту управления, какого уровня штаба были подключены люди и средства. Так что прошлые сутки — атака была политической, а не военной. Сейчас все коротко объясню.

Зимой цели были стратегические — свет, тепло, генерация. Вчера — распылены, и точно петухи перешли к летним целям. Вода, канализация, логистика. Но все было разнесено по времени! Суммарно, атака длилась до 30 часов, ракетная часть операции началась с Кинжалов в 8 вечера, закончилась крылатыми и баллистическими ракетами ночью.

Когда вижу материалы, что это была самая большая атака, самая тяжелая ночь, перегрузка ПВО, хочется фейспалмить... Да, целей было много — но они же все были растянуты по времени, и очень важно — растянуты по территории!

Военная задача — поразить/уничтожить цель. И если бы 700 Шахедов летели только на Киев — вот где истощение ПВО и попытки пробить купол. Синхронизировать 700 Шахедов, 35 крылатых из стратегической авиации, 16 калибров с моря и 18 баллистических ракет по Киеву, чтобы все за полчаса прилетело в Киев — вот высота военной операции, планирование ГШ, и привлечение всех средств. Для выполнения военной задачи по поражению/уничтожению целей. Мы этого никогда не видели, а к нашему счастью — не увидим.

Вчерашняя атака — точно политическая, а не военная. Чтобы показать своему руководству: мы сутки кошмарили Украину. За несколько недель насобирали резервов ракет, за три дня затишья (9,10,11 мая) насобирали Шахедов. Так как после удара по Цирконам, они перестали их пускать из Крыма — сегодня задействовали Кинжалы. Один точно полетел на Староконстантинов — а это удар по нашей авиации перед ночной атакой, чтобы уменьшить ее потенциал. Авиация сейчас на пике своих возможностей сбития крылатых ракет.

Посмотрите на эту визуализацию. За сутки — шахеды прилетали почти по всей Украине. В каждой области были, а значит, можно на карте показать — поразили все области. Это же гениальный доклад высшему руководству!

Традиционно — запустили 18 баллистических ракет на Киев. То есть 9 пусковых Искандеров. Задача выполнена, и на утро пошли официальные заявления, что удар "возмездия" выполнен, цели поражены. Я же это все читал утром у них. Все идет по плану. Нет разницы, сколько мы сбили — они кошмарили сутки Украину. Доклад наверх, картинка уничтоженного подъезда девятиэтажки — однозначно для охлоса. И еще для лаптей — усатый варнякал, что уже думают над поездкой х..йла в Китай. Обыгрывают прилет Трампа с Маском в Си. Все, это, политические, акты, спектакли.

Ночью я писал в телеграмме, что в 3:27 была баллистика, но крылатые ракеты еще не долетели до Киева. Говорю: баллистика еще будет, потому что хоть какую-то волну с крылатыми должны синхронизировать. И так и произошло. Была баллистика, и если бы не сбили крылатых — может что-то и совпало бы.

Это я к тому, что они стараются что-то синхронизировать, но у них не получается. И это точно для нашего счастья и везения, что такая у них ситуация.

Что вместо военных, они работают политическими целями. Что докладывать наверх (сколько раз Купянск взяли), что показать охлосу, сколько областей обстреляно. Сравнить, что мы за ночь можем только Пермь, Самару и Туапсе обстрелять, а они вон — 1700 воздушных целей запустили, сутки кошмарили, и поразили цели во ВСЕХ ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ, даже на карте визуализацию показать могут. Вот она, в этом посте.

Вот такая у них логика. Не брали Калибров и Цирконов, на этот раз вообще без "флота", запустили всю экономию последних дней по Шахедам, и даже одна ракета Х-101 не дошла/сошла до Украины. 35 — то нечетное количество под крыльями Ту-95МС. И здесь везет.

Даже в то, что сегодня может быть продолжение, потому что не использовали Калибры, Цирконы или Ту-22 с ракетами Х-32 — нам также везет. Что не могут они это все вместе запустить, тем более синхронизировать. Да, 100% сбития никогда не будет, но все равно надо радоваться, что последние обстрелы — политические, чтобы показать и докладывать лучше, а не уничтожать.

И еще нам очень везет, что у нас такие силы ПВО. Сбивать постоянно все в районе 80% — никто в мире такое не сможет. Война в Иране показала же. А горение от Туапсе до Перми показывает нам, даже без ракет — мы снижаем показатель работы российской ПВО далеко ниже 80%.

П.С. Что-то ушел в сторону, когда должен был объяснить, почему фейспалмил от некоторых материалов. Главное, что многие люди не понимают, что в эшелонированной ПВО конкретные средства сбивания отвечают за конкретные цели. Нельзя группы МОГ против шахедов, самолеты и IRIS-T против крылатых ракет перегрузить баллистикой. Это все разное )

