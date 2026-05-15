Атака 14 травня була політичною, а не військовою: логiка росiйських ударiв за останню добу

Якщо в загальному — це не унікальний обстріл, такі вже були. Але він точно відрізняється від зимових. Взимку, особливо я писав про три унікальних атаки, вони точно були військовими. Прямо було видно висоту управління, якого рівня штабу були підключені люди та засоби. То ж минула доба — атака була політичною, а не військовою. Зараз все коротко поясню.

Зимою цілі були стратегічні — світло, тепло, генерація. Вчора — розпорошені, і точно півні перейшли до літніх цілей. Вода, каналізація, логістика. Але все було рознесено по часу! Сумарно, атака тривала до 30 годин, ракетна частина операції почалась із Кинджалів о 8-й вечора, закінчилась крилатими і балістичними ракетами вночі.

Коли бачу матеріали, що це була найбільша атака, найважча ніч, перевантаження ППО, хочеться фейспалмити… Так, цілей було багато — але вони ж усі були розтягнуті по часу, та дуже важливо — розтягнуті по території!

Військове завдання — уразити/знищити ціль. І якби 700 Шахедів летіли тільки на Київ — ось де виснаження ППО та намагання пробити купол. Синхронізувати 700 Шахедів, 35 крилатих зі стратегічної авіації, 16 калібрів з моря та 18 балістичних ракет по Києву, щоб все за пів години прилетіло до Києва — ось висота військової операції, планування ГШ та залучення всіх засобів. Для виконання військового завдання з ураження/знищення цілей. Ми цього ніколи не бачили, а на наше щастя — не побачимо.

Вчорашня атака — точно політична, а не військова. Щоб показати своєму керівництву: ми добу кошмарили Україну. За декілька тижнів назбирали резервів ракет, за три дні затишшя (9,10,11 травня) назбирали Шахедів. Так як після удару по Цирконах, вони перестали їх пускати з Криму — сьогодні задіяли Кинджали. Один точно полетів на Старокостянтинів — а це удар по нашій авіації перед нічною атакою, щоб зменшити її потенціал. Авіація зараз на піку своїх можливостей збиття крилатих ракет.

Подивіться на цю візуалізацію. За добу — шахеди прилітали майже по всій Україні. В кожній області були, а значить, можна на карті показати — уразили усі області. Це ж геніальна доповідь вищому керівництву!

Традиційно — запустили 18 балістичних ракет на Київ. Тобто 9 пускових Іскандерів. Завдання виконано, і на ранок пішли офіційні заяви, що удар "возмєздія" виконано, цілі уражено. Я ж це все читав зранку у них. Все йде по плану. Немає різниці, скільки ми збили — вони кошмарили добу Україну. Доповідь наверх, картинка знищеного під'їзду дев'ятиповерхівки — однозначно для охлосу. І ще для лаптів — вусатий варнякав, що вже думають над поїздкою х..йла до Китаю. Обігрують приліт Трампа з Маском до Сі. Все, це, політичні, акти, вистави.

Вночі я писав у телеграмі, що в 3:27 була балістика, але крилаті ракети ще не долетіли до Києва. Кажу: балістика ще буде, бо хоч якусь хвилю з крилатими мають синхронізувати. І так і сталось. Була балістика, і якби не збили крилатих — може щось і співпало б.

Це я до того, що вони стараються щось синхронізувати, але в них не виходить. І це точно для нашого щастя і везіння, що така у них ситуація.

Що замість військових, вони працюють політичними цілями. Що доповідати наверх (скільки разів Купянськ взяли), що показати охлосу, скільки областей обстріляно. Порівняти, що ми за ніч можемо лише Пермь, Самару і Туапсе обстріляти, а вони он — 1700 повітряних цілей запустили, добу кошмарили, та уразили цілі в УСІХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ, навіть на карті візуалізацію показати можуть. Ось вона, в цьому пості.

Ось така у них логіка. Не брали Калібрів і Цирконів, цього разу взагалі без "флоту", запустили всю економію останніх днів по Шахедах, та навіть одна ракета Х-101 не дійшла/зійшла до України. 35 — то непарна кількість під крилами Ту-95МС. І тут щастить.

Навіть в те, що сьогодні може бути продовження, бо не використали Калібри, Циркони чи Ту-22 з ракетами Х-32 — нам також щастить. Що не можуть вони це все разом запустити, тим паче синхронізувати. Так, 100% збиття ніколи не буде, але всеодно треба радіти, що останні обстріли — політичні, щоб показати і доповідати краще, а не знищувати.

І ще нам дуже щастить, що у нас такі сили ППО. Збивати постійно все в районі 80% — ніхто в світі таке не зможе. Війна в Ірані показала ж. А горіння від Туапсе до Пермі показує нам, навіть без ракет — ми знижуємо показник роботи російської ППО далеко нижче 80%.

П.С. Щось пішов у сторону, коли мав пояснити, чому фейспалмив від деяких матеріалів. Головне, що багато людей не розуміють, що в ешелонованій ППО конкретні засоби збиття відповідають за конкретні цілі. Не можна групи МВГ проти Шахедів, літаки та IRIS-T проти крилатих ракет перевантажити балістикою. Це все різне )

