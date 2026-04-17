Крах крылатых ракет: что сделала Россия во время последнего удара и в чем потерпела провал

Анализ комбинированного обстрела 15 апреля. Опять уникальный.

Имеем дело с очередным "сломом шаблона" от противника. Последние обстрелы он постоянно что-то меняет (средства, время, продолжительность), но так кардинально можно сравнить с началом использования ПКР "Циркон" из Крыма. Если раньше мы привыкли к классической схеме "взлет ночью — пуски на рассвете", то вчерашняя атака стала примером растягивания удара во времени более чем на 24 часа и впервые запустить ракеты днем. Чтобы они прилетели на вечер.

Вы сразу можете вспомнить дневной обстрел Киева крылатыми ракетами, когда петухи попали в "Охматдет", но это было точно до обеда. Потому что в обед уже сотни людей разбирали завалы, лично видел. А это — впервые взлетели Ту-95МС примерно в 14:00, чтобы КР прилетели к нам уже вечером. То есть перенесли прилет ракет по целям с утренних сумерек — на вечерние.

С чем это связано? Да может быть много факторов. От специального покрытия камер ракет Х-101 германием, что позволяет максимально хорошо видеть пролетающую под собой поверхность, до постоянной хрестоматийной информации, что в сумерках люди и тепловизоры хуже всего видят воздушные цели. Из-за теплового перехода. Но наша авиация показывает, что для бортовых РЛС самолетов это уже не сложные цели хоть утром, хоть вечером. Результат, как говорил классик, на табло — 19 из 20 крылатых ракет были сбиты примерно за час комбинированной атаки.

Когда я вчера вечером писал о попадании дронами дальнего завода СНХЗ — говорил, что рано писать анализ атаки, еще ночь впереди. И петухи не замедлили. Они запустили аж 19 баллистических ракет в две волны, специально, даже дублировано по целям, чтобы: а) попасть повторно, если ракеты были сбиты; и б) чтобы убить кого-то, кто уже прибыл на места падения ракет/обломков. Из-за этого есть потери среди социальных служб, полицейских и ГСЧС. Максимально подлая и чисто российская тактика против населения.

Процент сбития в этом случае получился довольно низкий. 8 из 19 баллистических ракет. Чего они и хотели. Сутки "качать" силы ПВО, 659 разного рода БПЛА для мусора и истощения ракетного резерва ракет "Пак-3" для "Пэтриотов". Плюс, когда вы видите сообщение "скоростная цель на Кропивницкий" — то это с очень большой вероятностью удар по аэродрому Канатово, где базируется оперативный аэродром нашей авиации.

Выводы.

Это снова уникальный обстрел, потому что впервые время удара ракетами перенесено на вечерние сумерки. Новая тактика. И, кажется, наша результативность им не понравилась. Следующая атака вернется к ночным пускам)

Растягивание по времени. Если рассчитать время как: взлет первых "шахедов", взлет стратегической авиации, ночная баллистика и последние "шахеды" утром, — то это более 24 часов одна атака. Максимальное истощение расчетов, людей и техники.

Баллистическая атака в две волны. Максимально быстрые цели, когда ночью киевляне даже не успели спуститься в укрытие. От запуска до прилета "Искандера" — 5 минут. Это террор и истощение запасов ракет "Пак-3" до "Пэтриотов".

Судя по тому, что по Белой Церкви били по складским помещениям возле ТЭЦ — возможно, петухи все еще целятся на нашу энергетику, хотя и должны были бы перейти на летние цели (вода, очистные сооружения, мосты, газ). А возможно, искали что-то на складах.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

