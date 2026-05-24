РФ атакует Киев баллистикой, цирконами и "Шахедами": разрушения во всех районах столицы. детали
В ночь на 24 мая российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, применив одновременно "Шахеды", цирконы и крылатые ракеты.
Россияне атаковали разные районы Киева, а обломки вражеских целей падали в Шевченковском, Днепровском, Подольском и других районах столицы, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Сейчас фиксируется ряд локаций, которые получили повреждения, среди них жилая инфраструктура в Шевченковском, Оболонском и Соломенском районах", — написал Ткаченко.
Он добавил, что также поврежден торговый центр в Деснянском районе.
Городской голова Киева Виталий Кличко предоставил более подробную информацию о разрушениях и повреждениях в разных районах столицы, в частности:
- в Соломенском районе попадание БпЛА в 24-этажный жилой дом. Пожар на уровне 20 этажа;
- в Подольском районе падение обломков на территории нежилой застройки;
- в Шевченковском районе попадание БпЛА в 9-этажный жилой дом на уровне 3-4 этажей;
- в Оболонском — попадание БпЛА в 16-этажный жилой дом на уровне 12-13 этажа. Пожар. Также пылает одноэтажный частный дом;
- в Днепровском районе попадание БпЛА в частный жилой дом. Есть пожар;
- в Деснянском районе — попадание БпЛА в здание торгового центра и в здание супермаркета.
"Пятеро пострадавших в столице. Одного из них медики госпитализировали, другим — оказали помощь на месте", — отметил Кличко.
На момент публикации материала российский обстрел Киева продолжался, город атаковали одновременно циркоанмами, крылатыми ракетами и баллистикой.
