Россияне ударили "Орешинком" по Белой Церкви: детали (видео)

В ночь на 24 мая российские войска нанесли удар "Орешником" по Белой Церкви, Киевской области

Видео вероятного удара "Орешником" по Белой Церкви обнародовали местные телеграмм-каналы.

Впоследствии в сети также появилось видео, на котором видно падение "Орешника" с близкого ракурса.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате удара "Орешником" по Белой Церкви не было.

Напомним, 23 мая россияне ударили дроном по траурной процессии в Сумах.

В этот же день российские БпЛА ударили по многоэтажкам Днепра.