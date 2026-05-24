Россияне ударили "Орешинком" по Белой Церкви: детали (видео)
В ночь на 24 мая российские войска нанесли удар "Орешником" по Белой Церкви, Киевской области
Видео вероятного удара "Орешником" по Белой Церкви обнародовали местные телеграмм-каналы.
Впоследствии в сети также появилось видео, на котором видно падение "Орешника" с близкого ракурса.
На момент публикации материала информации о пострадавших в результате удара "Орешником" по Белой Церкви не было.
Напомним, 23 мая россияне ударили дроном по траурной процессии в Сумах.
В этот же день российские БпЛА ударили по многоэтажкам Днепра.