Российские БпЛА ударили по многоэтажкам Днепра: в городе много пострадавших (фото)

21 мая вечером российские войска атаковали жилой район Днепра. В частности, в результате удара в городе повреждены 2 многоэтажных дома. Более того, сейчас в городе зафиксировали около 11 пострадавших.

Как сообщает председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в своем Telegram-канале 21 мая, вечером российские военные нанесли удар по жилым многоэтажкам в Днепре. Повреждены по меньшей мере два дома. Стоит добавить, что из-за атаки в стенах одного из них образовалась большая воронка после попадания беспилотника. Также возник пожар.

Сначала стало известно о пяти раненых. Среди них 34-летний мужчина и женщины в возрасте 43, 58, 66 и 78 лет. Четверо пострадавших были госпитализированы. Их состояние оценивают как средней тяжести.

Впоследствии количество пострадавших возросло до 11 человек. Среди них 13-летний мальчик, которого также госпитализировали. Всего в больницах находятся восемь пострадавших, среди них семеро взрослых и ребенок. Еще три человека проходят амбулаторное лечение.

На видео, которые публикуют местные Telegram-каналы, заметно, что дрон непосредственно попал в гражданский район города. Кроме того, после взрыва над городом распространился черный дым.

Напомним, что утром 21 мая российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего был поврежден пятиэтажный жилой дом. В результате атаки пострадала 58-летняя женщина. Медики оказали ей помощь на месте, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно. В частности, взрывной волной была повреждена квартира на пятом этаже и выбиты окна в соседних домах.

Ранее, в ночь на 20 мая российские войска атаковали Днепр "Шахедами", в результате чего была повреждена инфраструктура города и зафиксированы пострадавшие. В городе были изуродованы склады с продуктами питания, также сообщалось по меньшей мере о пяти раненых, часть из них госпитализировали в тяжелом состоянии.