Російські БпЛА вдарили по багатоповерхівках Дніпра: у місті багато постраждалих (фото)

21 травня ввечері російські війська атакували житловий район Дніпра. Зокрема, внаслідок удару у місті пошкоджені 2 багатоповерхові будинки. Ба більше, наразі у місті зафіксували близько 11 постраждалих.

Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі 21 травня, ввечері російські військові завдали удару по житлових багатоповерхівках у Дніпрі. Пошкоджено щонайменше два будинки. Варто додати, що через атаку в стінах одного з них утворилася велика вирва після влучання безпілотника. Також виникла пожежа.

Спочатку стало відомо про п’ятьох поранених. Серед них 34-річний чоловік і жінки віком 43, 58, 66 та 78 років. Четверо постраждалих були госпіталізовані. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Згодом кількість постраждалих зросла до 11 осіб. Серед них 13-річний хлопчик, якого також госпіталізували. Загалом у лікарнях перебувають вісім постраждалих, серед них семеро дорослих і дитина. Ще троє людей проходять амбулаторне лікування.

На відео, які публікують місцеві Telegram-канали, помітно, що дрон безпосередньо влучив у цивільний район міста. Крім того, після вибуху над містом поширився чорний дим.

Нагадаємо, що вранці 21 травня російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого було пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. У результаті атаки постраждала 58-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно. Зокрема, вибуховою хвилею було пошкоджено квартиру на п’ятому поверсі та вибито вікна у сусідніх будинках.

Раніше, у ніч на 20 травня російські війська атакували Дніпро "Шахедами", внаслідок чого було пошкоджено інфраструктуру міста та зафіксовано постраждалих. У місті було понівечено склади з продуктами харчування, також повідомлялося щонайменше про п’ятьох поранених, частину з них госпіталізували у важкому стані.