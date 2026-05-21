Росіяни вранці атакували Дніпро: понівечили п'ятиповерховий житловий будинок (фото)
Вранці 21 травня російські війська завдали удару по Дніпру, через що ушкоджень зазнав п'ятиповерховий житловий будинок.
Внаслідок удару постраждала 58-річна жінка, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
"Ворог знову атакував Дніпро. Постраждала 58-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці — лікуватиметься амбулаторно", — написав Ганжа.
Він також оприлюднив фото з наслідками ранкового удару ЗС РФ по Дніпру.
"Через удар понівечена квартира на 5 поверсі п’ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені й кілька сусідніх будинків — там повилітали вікна", — додав Ганжа.
Загалом, за словами Ганжі, у ніч на 21 травня над територією Дніпропетровської області було збито 17 ворожих БПЛА.
