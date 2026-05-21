Росіяни вранці атакували Дніпро: понівечили п'ятиповерховий житловий будинок (фото)

Вранці 21 травня російські війська завдали удару по Дніпру, через що ушкоджень зазнав п'ятиповерховий житловий будинок.

Внаслідок удару постраждала 58-річна жінка, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог знову атакував Дніпро. Постраждала 58-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці — лікуватиметься амбулаторно", — написав Ганжа.

Він також оприлюднив фото з наслідками ранкового удару ЗС РФ по Дніпру.

РФ вдарила по Дніпру 21 травня Фото: Дніпропетровська ОДА

Наслідки удару ЗС РФ по Дніпру вранці 21 травня Фото: Дніпропетровська ОДА

"Через удар понівечена квартира на 5 поверсі п’ятиповерхового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені й кілька сусідніх будинків — там повилітали вікна", — додав Ганжа.

пошкоджений будинок у Дніпрі після атаки РФ Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Загалом, за словами Ганжі, у ніч на 21 травня над територією Дніпропетровської області було збито 17 ворожих БПЛА.

