Россияне утром атаковали Днепр: повредили пятиэтажный жилой дом (фото)

Утром 21 мая российские войска нанесли удар по Днепру, из-за чего повреждения получил пятиэтажный жилой дом.

В результате удара пострадала 58-летняя женщина, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Враг снова атаковал Днепр. Пострадала 58-летняя женщина. Медики оказали ей помощь на месте — будет лечиться амбулаторно", — написал Ганжа.

Он также обнародовал фото с последствиями утреннего удара ВС РФ по Днепру.

РФ ударила по Днепру 21 мая Фото: Днепропетровская ОГА

Последствия удара ВС РФ по Днепру утром 21 мая Фото: Днепропетровская ОГА

"Из-за удара изуродована квартира на 5 этаже пятиэтажного дома. Взрывной волной повреждены и несколько соседних домов — там повылетали окна", — добавил Ганжа.

поврежденный дом в Днепре после атаки РФ Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Всего, по словам Ганжи, в ночь на 21 мая над территорией Днепропетровской области было сбито 17 вражеских БПЛА.

Напомним, в ночь на 20 мая РФ ударила "Шахедами" по Днепру, Одессе и Конотопу.

Фокус также писал о том, что вечером 19 мая россияне снова ударили ракетами по объектам "Нафтогаза".