Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

РФ атакує Київ балістикою, цирконами та "Шахедами": руйнування у всіх районах столиці. деталі

ЗС РФ атакували Київ
Місто під час атаки (ілюстративне фото) | Фото: соцмережі

У ніч на 24 травня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно "Шахеди", циркони та крилаті ракети.

Росіяни атакували різні райони Києва, а уламки ворожих цілей падали у Шевченківському, Дніпровському, Подільському та інших районах столиці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Наразі фіксується ряд локацій, які зазнали пошкоджень.Серед них житлова інфраструктура в Шевченківському, Оболонському та Соломʼянському районах", — написав Ткаченко.

Пошкоджений будинок у Києві
Пошкоджений будинок у Києві
Фото: Труха

Він додав, що також пошкоджено торговий центр у Деснянському районі.

Міський голова Києва Віталій Кличко надав детальнішу інформацію щодо руйнувань та пошкоджень у різних районах столиці, зокрема:

  • у Соломʼянському районі влучання БпЛА в 24-поверховий житловий будинок. Пожежа на рівні 20 поверху;
  • у Подільському районі падіння уламків на території нежитлової забудови;
  • у Шевченківському районі влучання БпЛА в 9-поверховий житловий будинок на рівні 3-4 поверхів;
  • в Оболонському — влучання БпЛА в 16-поверховий житловий будинок на рівні 12-13 поверху. Пожежа. Також палає одноповерховий приватний будинок;
  • у Дніпровському районі влучання БпЛА в приватний житловий будинок. Є пожежа;
  • у Деснянському районі — влучання БпЛА в будівлю торгівельного центру та в будівлю супермаркету.
Відео дня

"Пʼятеро постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували, іншим — надали допомогу на місці", — зазначив Кличко.

На момент публікації матеріалу російський обстріл Києва тривав, місто атакували одночасно циркоанми, крилатими ракетами та балістикою.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня росіяни вдарили "Орєшінком" по Білій Церкві.

Фокус також писав про те, що 23 травня росіяни вдарили дроном по траурній процесії в Сумах.