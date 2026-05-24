РФ атакує Київ балістикою, цирконами та "Шахедами": руйнування у всіх районах столиці. деталі

У ніч на 24 травня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно "Шахеди", циркони та крилаті ракети.

Росіяни атакували різні райони Києва, а уламки ворожих цілей падали у Шевченківському, Дніпровському, Подільському та інших районах столиці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Наразі фіксується ряд локацій, які зазнали пошкоджень.Серед них житлова інфраструктура в Шевченківському, Оболонському та Соломʼянському районах", — написав Ткаченко.

Пошкоджений будинок у Києві Фото: Труха

Він додав, що також пошкоджено торговий центр у Деснянському районі.

Міський голова Києва Віталій Кличко надав детальнішу інформацію щодо руйнувань та пошкоджень у різних районах столиці, зокрема:

у Соломʼянському районі влучання БпЛА в 24-поверховий житловий будинок. Пожежа на рівні 20 поверху;

у Подільському районі падіння уламків на території нежитлової забудови;

у Шевченківському районі влучання БпЛА в 9-поверховий житловий будинок на рівні 3-4 поверхів;

в Оболонському — влучання БпЛА в 16-поверховий житловий будинок на рівні 12-13 поверху. Пожежа. Також палає одноповерховий приватний будинок;

у Дніпровському районі влучання БпЛА в приватний житловий будинок. Є пожежа;

у Деснянському районі — влучання БпЛА в будівлю торгівельного центру та в будівлю супермаркету.

"Пʼятеро постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували, іншим — надали допомогу на місці", — зазначив Кличко.

На момент публікації матеріалу російський обстріл Києва тривав, місто атакували одночасно циркоанми, крилатими ракетами та балістикою.

