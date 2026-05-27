ЗС РФ атакували Одесу та Дніпро: стовпи диму, палаюча автівка, поранені (відео)

Вдень 27 травня Збройні сили Російської Федерації атакували Одесу та Дніпро, повідомили моніторингові канали. Місцеві жителі чули вибухи під час повітряної тривоги. З'явились кадри з Одеси після удару РФ: сталось влучання посеред людної вулиці. Які наслідки російської атаки та яку зброю застосували росіяни.

Російський дрон вдарив по вулиці в Одесі, загорівся магазин та машини, які стояли неподалік, повідомили у каналі "Одеса Інфо". Серед іншого, повідомили про можливу атаку ЗС РФ на термінал "Нової пошти". Тим часом у Дніпрі чули гучний вибух через, ймовірно, роботу засобів ППО. Фокус зібрав інформацію про російський удар вдень 27 травня.

Обстріл України — що сталось в Одесі та Дніпрі

Вибухи в Одесі. Повітряні сили ЗСУ близько 12 год 27 травня попередили про російський дрон, який наближався до Одеси та прямував у бік Чорноморська. Тим часом на пів години у мережі опублікували відео з кадрами влучання: бачимо палаючий автомобіль та пораненого чоловіка, якому надають допомогу. Крім того, є фото зі стовпом диму над містом. У каналі написали, що отримали поранення четверо осіб, на місці працюють рятувальники, які намагаються загасити вогонь.

Обстріл України — наслідки прильоту в Одесі, 27 травня Фото: Скриншот

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ЗС РФ атакували цивільну інфраструктуру регіону. Згідно з даними місцевої влади, росіяни пошкодили житлові будинки, відділення "Нової пошти", магазин, автомобілі. Посадовець підтвердив, що є четверо поранених і що на місці влучання працюють відповідні служби.

Обстріл України — дим над Одесою, 27 травня Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Вибухи у Дніпрі. О 12:58 Повітряні сили попередили про можливий удар по Дніпру. Згідно з даними командування, у напрямку міста прямувала швидкісна ціль. Не уточнювалось, яку зброю застосували ЗС РФ, але за пів години, о 12:23, з'явилась інформація про зліт російських літаків МіГ-31, носіїв аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинджал", а потім — про загрозу балістики з півдня. Тим часом медіа "Суспільне Дніпро" повідомили про звук вибуху, який чули близько 12:58. На цей час немає іншої інформації про події у Дніпрі чи фото з місця подій.

Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа написав у Telegram, що справді відбувся повітряний удар РФ по Дніпровському району: не уточнив, який саме засіб ураження використали росіяни.

"Попередньо, минулося без постраждалих", — написав він.

Зазначимо, 24 травня відбувся масований удар РФ по Україні, під час якого росіяни застосували майже 700 засобів ураження, і при цьому більшість летіли на Київ та Київську область. У Білій Церкві стався приліт БРСД "Орешник", яка влучила по гаражному кооперативу, а після того стало відомо про ще одну таку ж ракету, яка упала під Донецьком.

