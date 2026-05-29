От здания ничего не осталось: дрон РФ уничтожил школу на Черниговщине

В ночь на 29 мая российские войска ударным беспилотником "Герань" атаковали село Машево Семеновской общины на приграничье Черниговщины. В результате попадания полностью сгорело здание местной школы.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов в Facebook.

По его словам, после удара дрона возник пожар, который уничтожил школу и все имущество внутри здания.

"В результате попадания вражеского дрона возник пожар, который полностью уничтожил здание местной школы и имущество по всей ее площади", — сообщил Селиверстов.

По имеющейся информации, пострадавших среди населения нет. Масштабы разрушений и окончательные последствия атаки еще уточняют.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что школу уничтожили две российские "герани".

"Дети там учились дистанционно", — отметил он.

Відео дня

Также в громадах Черниговского района из-за ударов беспилотников повреждены предприятие и жилые дома. В Корюковском районе FPV-дроны уничтожили четыре жилых дома в одном из сел, а в другом повредили автомобиль и хозяйственную постройку.

По словам Чауса, за прошедшие сутки российские войска совершили 18 обстрелов территории области.

Напомним, днем 27 мая российские ударные беспилотники атаковали Одесский район. Сначала сообщалось о восьми пострадавших, среди которых был 12-летний ребенок. Впоследствии в Одесской областной прокуратуре уточнили, что количество раненых возросло до 11, среди них — двое мальчиков в возрасте 11 и 12 лет.

Ранее представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что к круговой обороне готовят города и населенные пункты в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях. По его словам, в Запорожской и Днепропетровской областях к таким мероприятиям готовят 99% населенных пунктов, которые имеют статус города.