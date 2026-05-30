Несколько десятков "Шахедов": россияне разрушили железнодорожный вокзал в Шостке (фото)

Россияне уничтожили вокзал в Шостке. Жертв среди работников "УЗ" и пассажиров нет.

Прямым попаданием нескольких десятков "Шахедов" ВС РФ уничтожили здание вокзала в Шостке Сумской области и повредили инфраструктуру станции. Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Жертв среди работников и пассажиров нет, отмечают в компании, ведь люди находились в укрытиях.

Все рейсы в регионе будут проходить по графику, возможны лишь оперативные корректировки пригородных маршрутов, предупредили в "УЗ", добавив, что ряд пригородных поездов будут курсировать из Конотопа до станции Терещенская и обратно.

Городской голова Шостки Николай Нога сообщил, что в результате удара по Шосткинской территориальной общине было повреждено 11 жилых многоэтажных дома, 3 нежилых здания, легковые автомобили, другие объекты гражданской инфраструктуры, среди которых школа, профессиональный колледж, детский сад.

Часть вражеских беспилотников удалось уничтожить силам обороны, но есть попадания, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Насоидки ударов по Шостке Фото: Сумская ОВА/ Telegram

В результате атаки ВС РФ в городе повреждены жилые и нежилые здания, административные помещения, транспорт.

Поврежденное здание в Шостке Фото: Сумская ОВА/ Telegram

В ГСЧС уточнили, что спасатели ликвидировали пожары и обследовали поврежденные территории одновременно на нескольких локациях. Из-за угрозы повторных ударов работы временно приостанавливали.

Ликвидация пожара Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 29 мая российские войска ударным беспилотником "Герань" атаковали село Машево Семеновской общины на приграничье Черниговщины. В результате попадания полностью сгорело здание местной школы.

Фокус писал, что в ночь на 5 мая и утром российская армия массированно атаковала несколько регионов Украины дронами и ракетами. В Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях было зафиксировано попадание по объектам "Укрзализныци".