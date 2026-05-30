"Симметричный удар": Медведев пригрозил "новым Чернобылем" Украине из-за "атаки" на ЗАЭС (фото)

Член Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова применил "ядерную риторику", пригрозив ударами по АЭС Украины и Европы в ответ на "атаку" на оккупированную Запорожскую АЭС. В ВСУ отрицают факт атаки и привели аргументы против версии россиян.

Российский топ-чиновник написал, что в случае катастрофы на оккупированной РФ станции в Энергодаре, Москва может нанести "симметричный удар". Об этом он написал в своем канале в российском мессенджере MAX.

"Я уже писал об этом однажды, но повторю снова эти жесткие слова. Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала [Запорожской] атомной электростанции наступит новый Чернобыль", — написал Медведев.

Он добавляет, что ответом РФ может быть "симметричный удар по украинским АЭС". Также российский политик добавил, что такой ответный удар будет касаться АЭС в странах НАТО.

Сообщение Медведева с угрозами "нового Чернобыля"

Реакция ВСУ на провокацию РФ

В пресс-службе Сил обороны Юга отреагировали на заявления российских топ-чиновников, назвав действия Кремля провокацией. Там добавляют, что Россия продолжает использовать Запорожскую АЭС "как инструмент ядерного шантажа и информационных провокаций", а распространяемые заявления назвали "очередной попыткой дискредитировать Украину и скрыть собственные преступные действия".

"Силы обороны Украины не наносили удар по энергоблоку №6 Запорожской атомной электростанции. Заявления российской стороны о якобы ударе Сил обороны Украины по Запорожской атомной электростанции является очередной информационной провокацией государства-агрессора, ведь это не первое подобное заявление Москвы. Схема отработана: после очередных потерь на фронте появляется громкое обвинение в адрес Украины, призванное переключить внимание международной аудитории. Никаких доказательств российская сторона традиционно не предоставляет — и на этот раз не стало исключением", — говорится в заявлении.

Там указывают, что версия РФ с оптоволоконным дроном "не выдерживает никакой проверки фактами". В частности, в Силах обороны указывают, что расстояние до ЛБС составляет 50 км, а на вооружении ВСУ "нет беспилотников на оптоволоконном управлении с таким дальним радиусом действия".

"Агрессор намеренно не демонстрирует качественных фото и видео кадров с якобы последствиями удара. Кроме того, оккупационные войска сами выставили вокруг ЗАЭС многоуровневую дымовую защиту — пролететь сквозь нее незамеченным аппарат физически не мог. ВСУ действуют в рамках международного гуманитарного права. Статья 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям прямо запрещает удары по ядерным объектам. ВСУ ее придерживаются. На соответствующем участке фронта в период инцидента активных боевых действий не велось, никаких средств поражения не применялось", — заключают военные.

Ранее Фокус сообщал, что на ЗАЭС произошел самый долгий сбой за время войны. На станции, как сообщает Эенергоатом, 27 мая примерно на 12 часов исчезли стационарная телефонная связь и интернет.

Впоследствии стало известно, что РФ обвинила Украину в атаке по Запорожской АЭС. Гендиректор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Силы обороны ударили оптоволоконным дроном по шестому реактору Запорожской АЭС, но доказательств версии обстрела чиновник не предоставил.