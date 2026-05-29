Исчезли телефонная связь и интернет: на ЗАЭС произошел самый длинный сбой за время войны, — МАГАТЭ

На Запорожской АЭС 27 мая примерно на 12 часов исчезли стационарная телефонная связь и интернет. Это стал самый долгий подобный инцидент на станции с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, сбой произошел на фоне сообщений об усилении военной активности вблизи станции.

Причина отключения связи пока неизвестна. В то же время инцидент совпал с сообщениями об атаках на Энергодар, где проживает большинство работников ЗАЭС.

"В течение многих часов мы не могли связаться с нашей командой экспертов на объекте, а станция не могла коммуницировать с внешним миром привычным способом. Это, безусловно, было очень тревожным событием с точки зрения ядерной безопасности и физической охраны", — сказал Гросси.

Он добавил, что команда МАГАТЭ продолжит выяснять причины сбоя связи и будет обсуждать меры для недопущения подобных случаев в будущем.

Также в течение прошлой недели электроснабжение Энергодара несколько раз прерывалось из-за боевых действий. По данным МАГАТЭ, это создает дополнительные риски для безопасности крупнейшей атомной электростанции Европы.

Ранее команда МАГАТЭ сообщала о повреждении оборудования радиационного мониторинга на Запорожской АЭС после сообщений об атаке беспилотника. Во время проверки эксперты обнаружили, что часть метеорологического оборудования лаборатории внешнего радиационного контроля больше не работает.

В МАГАТЭ также отмечали, что удары по критической энергетической инфраструктуре Украины не только вызвали перебои с электро- и теплоснабжением для миллионов людей, но и усилили угрозы для ядерной безопасности.

Стоит напомнить, что в марте Запорожская АЭС потеряла доступ к основной высоковольтной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская" и была вынуждена перейти на резервный источник питания.